Compleanno Neymar | serata scatenata | il balletto della fidanzata di Trapp è hot FOTO e

Neymar - la festa di Compleanno è hot : il bacio sexy della fidanzata [VIDEO] : Neymar continua a trascinare il Psg con grande prestazioni, il brasiliano rappresenta la stella del club. I francesi possono vantare già un grosso vantaggio sulle rivali in campionato mentre in Champions League devono affrontare il Real Madrid nel difficile ottavo di finale. Il colpo Neymar sta portando i frutti al Psg sia dal punto di vista sportivo che da quello di marketing mentre l’unica soluzione spiacevole riguarda il rapporto ...

Auguri speciali per il Compleanno di Neymar : Neymar fa spesso i capricci e non sente il PSG come la sua destinazione definitiva, ma Parigi non si risparmia per cercare di farlo contento. Ieri sera, per il compleanno del più prestigioso giocatore ...

Auguri speciali per Compleanno Neymar : ANSA, - PARIGI, 6 FEB - Neymar fa spesso i capricci e non sente il PSG come la sua destinazione definitiva, ma Parigi non si risparmia per cercare di farlo contento. Ieri sera, per il compleanno del ...