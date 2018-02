Como | esplodono tre cisterne in un’azienda che trasforma rifiuti speciali “Sette feriti

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) Un vasto incendio provocato dall’esplosione di tre. Sette persone ferite, di cui una in modo grave, trasportata in codice rosso all’ospedale. Sono queste le prime informazioni sull’emergenza (ancora in corso) a Bulgarograsso, in provincia di, alla ditta Ecosfera, azienda chimica che lavora. L’incendio si è sviluppato intorno alle 14. Oltre ai vigili del fuoco, sul posto ci sono cinque ambulanze, tre mezzi avanzati e l’elicottero. L'articolotrein un’azienda che. “Settedi cui uno grave” proviene da Il Fatto Quotidiano.