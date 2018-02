Colonnine di ricarica - La mappa della rete Ionity

quattroruote

: 'Distributori di carburante e colonnine di ricarica, confronto impietoso, ma…' - maualberti : 'Distributori di carburante e colonnine di ricarica, confronto impietoso, ma…' - ChiaraPorta2 : RT @VaresePolis: L'assessore Dino De Simone: 'Anche a Varese vogliamo cogliere l’opportunità rappresentata dalla mobilità elettrica' https:… -

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) La, una società creata dai gruppi BMW, Daimler, Ford e Volkswagen, Audi e Porsche comprese, ha iniziato a sviluppare il progetto che porterà alla creazione di unadirapida in Europa e negli Stati Uniti. L'azienda ha realizzato alcune mappe che mostrano i punti dove sorgeranno le nuove stazioni di, 47 delle quali saranno in Italia, anche sulle isole, con 4 punti di rifornimento in Sicilia e 3 in Sardegna.capillare. La joint venture creata dalle Case automobilistiche punta a costruire unaeuropea di 400 stazioni dientro la fine del 2019, ognuna delle quali disporrà di circa 6 prese DC con potenze tra i 150 e i 350 kW. Ciò porterà alla creazione di unadi 2.400 punti di rifornimento in tutta Europa, con una diffusione capillare che partirà dalle principali vie di comunicazione, come le autostrade, per poi diffondersi ...