Cities | Skylines pesantemente scontato e gratis su Steam per tutto il weekend

eurogamer

: Cities: Skylines, prova gratuita e grandi sconti su #Steam - breakingtechit : Cities: Skylines, prova gratuita e grandi sconti su #Steam - giochiscontati : Potete provare gratuimente #CitiesSkylines fino a domenica sera! Più altre offerte #WhiteNoise2 #Steep - livioitaly : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: -

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) Se siete degli amanti dei giochi simulativi allorapotrebbe fare al caso vostro. Come riporta VG247.com, infatti, il titolo sviluppato da Colossal Order e pubblicato da Paradox Interactive sarà giocabile gratuitamente suda oggi fino a domenica 11 febbraio. Per chi non conoscesse il titolo,vi calerà nei panni di un sindaco che avrà il compito di amministrare e far crescere una città da zero dovendo costruire, ad esempio, sistemi stradali, allocare terreni per la costruzione di edifici, gestire il rapporto tra domanda e offerta dei cittadini e così via.Alla fine della prova gratuita avrete fino al 12 febbraio per decidere se acquistare il giocodel 75% e che troverete quindi a 6.99€ invece che 29.99€. Sempre supotrete trovare scontate anche la Deluxe Edition a 9.24€ invece che 36.99€ e l'Upgrade pack a ...