“Chiedo scusa” Baglioni | che passo falso | fa arrabbiare persino loro Sanremo | dopo le

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) Un boom di ascolti, per un Festival partito meglio delle più rosee aspettative. E come al solito ad accompagnarlo ecco le prime polemiche, immancabili a ogni edizione della kermesse musicale più famosa del Bel Paese. Di mezzo stavolta c’è l’Associazione nazionale alpini che, senza mezzi termini, si è scagliata contro il direttore artistico diClaudio, reo di aver detto nella conferenza stampa di presentazione: “Non faremo un’adunata di alpini”. Una frase che non è proprio piaciuta e che è servita da perfetto assist per il leader leghista Matteo Salvini, pronto a cogliere l’occasione per annunciare iniziative in merito. A smorzare subito i toni e calmare gli animi ci ha però pensato, saggiamente, proprio il diretto interessato, pronto a fare unindietro e riconoscere di aver usato un’espressione forse poco azzeccata ...