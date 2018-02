Chi era Jessica | la 19enne uccisa a Milano

Principe Harry e Meghan Markle - arriva il film : ecco Chi li interpreterà : Un film per la televisione racconterà una fiaba, quella dell'attrice americana e divorziata pronta a sposare un Principe britannico. La storia d'amore tra il Principe Harry e Meghan Markle sarà al ...

Napoli - Younes non si presenterà a luglio? "RisChia squalifica e risarcimento" : Younes al Napoli è diventato un caso. Il giocatore, esterno tedesco di origini libanesi, dopo aver segnato un gol con la squadra B dell'Ajax ha detto: "Non so se andrò al Napoli la prossima estate. ...

Sanremo - l’incursore si Chiama Giuseppe Civita. “L’ho fatto per cercare lavoro. Sono disperato” : Si chiama Giuseppe Civita, l’uomo che ieri sera, appena entrato Fiorello, ha fatto una incursione sul palco. Come riporta il sito de La Stampa, l’uomo ha una cinquantina di anni ed è residente a Sanremo, ma è originario di Settimo Torinese. Non è ancora chiaro come abbia fatto ad arrivare sul palco, ma nemmeno come sia arrivato in platea, dato che non risultava registrato né possedeva il biglietto. Prima di essere portato via dalla ...

Droga all'Isola dei famosi 13 : Chi c'era con Monte? Le parole della Henger : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni de l'isola dei famosi 2018, in onda dalla prossima settimana il martedì sera. Il reality condotto da Alessia Marcuzzi continua ad essere molto seguito sulla rete ammiraglia, grazie sopratutto alla scelta dei concorrenti. Dopo quanto accaduto con Francesco Monte, la redazione non ha potuto fare a meno di prendere provvedimenti. Le accuse di Eva Henger, infatti, hanno portato molto scompiglio ...

Esplosione in un'azienda Chimica del Comasco - coinvolti operai : Il 118: "Non si sa ancora il numero, ma per ora si tratta soltanto di codici verdi". Allarme sui social: "Botto tremendo a Bulgarograsso"

Sanremo 2018 - le quote Sisal Matchpoint : Chi vincerà il Festival : All'indomani della prima serata del Festival di Sanremo 2018, con la classifica provvisoria sono arrivate le prime bocciature, alcune conferme e le immancabili sorprese. Il primo ascolto delle canzoni ...

Scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2018 - VecChioni tra gli ospiti : ordine di esibizione di Campioni e Nuove Proposte il 7 febbraio : Svelati gli ospiti e la Scaletta completa della seconda serata del Festival di Sanremo 2018, in scena oggi, mercoledì 7 febbraio, al Teatro Ariston di Sanremo e in diretta su Rai 1. A condurre la serata sarà il direttore artistico Claudio Baglioni, accompagnato sul palco da Michelle Hunziker e da Pierfrancesco Favino. Dopo il debutto da record della prima serata, nella seconda serata si dimezzano i Big in gara nella categoria dei Campioni ma ...

Amici 2018 - Giuseppe Giofrè e Angelo RecChia stanno insieme? Il bacio fa ChiacChierare ma la verità è un'altra : Giuseppe Giofrè e Angelo Recchia stanno insieme? Domanda che si sono posti molti fan dei ballerini, che non riescono proprio a capire se la loro sia una semplice Amicizia o se invece ci sia qualcosa di più, di cui non vogliono apertamente parlare (col loro carico di buone ragioni). Trascorrono tanto tempo insieme, pubblicano spesso e volentieri foto molto carine - in cui non mancano baci e abbracci sul letto - e non hanno nessuna intenzione di ...

Red Canzian : età - altezza - peso - vita privata. La carriera con i Pooh - i figli Chiara e Philipp e il ritorno a Sanremo 2018 da ”single” : Una voce storica della musica italiana, Red Canzian torna a Sanremo 2018 con la canzone Ognuno ha il suo racconto. La canzone, scritta dallo stesso ex bassista dei Pooh insieme a Miki Porru, è un racconto di chi è oggi Red Canzian, che superati i 65 anni si guarda indietro: “Ne ho dipinta di primavera / ne ho incontrata di gente cara / Sono contento di me”. “Ho deciso di andare a Sanremo con questa canzone perché non è ...

Il terzo figlio di Messi si Chiamerà Ciro : ecco il motivo di questo nome italiano [FOTO] : Lionel Messi presto diventerà papà per la terza volta. Dopo Thiago e Mateo, la moglie della ‘Pulce’, Antonella Roccuzzo, è al 7° mese di gravidanza e a breve darà alla luce il terzogenito della coppia, un altro maschio. Attraverso una story su Instagram il fuoriclasse argentino ha annunciato quale sarà il nome del suo terzo figlio: Ciro Messi, un nome che ha scatenato l’ironia di molti italiani sul web. Molti hanno pensato che ...

La Corea del Nord sChiera la sorella di Kim : La Corea del Nord cala il jolly e schiera nella delegazione per la cerimonia che apre i Giochi la sorella di Kim Jong-un: un membro della famiglia che detiene il potere andrà al Sud in visita ufficiale per la prima volta dalla divisione della Corea. E i padroni di casa delle Olimpiadi si ritrovano in una posizione scomodissima....