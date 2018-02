“Che schifo | mi viene da vomitare” Scoperta choc nell’insalata A tavola e pronta a

caffeinamagazine

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) Cosa c’è di meglio di una fresca insalata, salutare, per concedersi un momento di svago dallo stress quotidiano, mettere qualcosa sotto i denti e allo stesso tempo tenere sott’occhio la linea? Niente, potreste pensare. E invece sappiate che anche quelle confezioni apparentemente perfette per aiutare a combattere l’ago della bilancia e la sua tendenza al rialzo possono in realtà nascondere delle sorprese decisamente spiacevoli, di quelle che nessuno di noi vorrebbe mai trovarsi di fronte. Leggere per credere quanto accaduto a questa donna di nome Michelle Carr che vive a Kittery, nello stato del Maine, Stati Uniti. La donna si era recata in un negozio della catena Shaw e aveva deciso di acquistare proprio una confezione d’insalata da consumare di lì a poco, in un momento in cui non si trovava impegnata in ospedale a svolgere le sue mansioni. Le cose, però, ...