Che bravo Barbarossa a Sanremo! Sul palco con la semplicità e la malinconia di Roma

"Bravo giustiziere - sei un patriota". Sui social le disgustose ovazioni per il folle Che ha sparato a Macerata : "Bravo Luca sei un giustiziere" e anche "dovevi prendere meglio la mira". Questi alcuni dei commenti che si leggono su Facebook di plauso al gesto di Luca Traini, l'uomo che stamani ha sparato contro alcuni immigrati di colore e anche una sede del Pd a Macerata. "Solidarietà a Luca", azzarda qualcuno. C'è anche chi lo chiama "patriota".

FORZA ITALIA " Patriciello : l'Europa è un occasione. PolitiChe? Fondamentale il ruolo di Berluconi. Salvini? E' stato bravo a costruire un ... : 15:42:42 CASERTA. On.le Patriciello, gli ultimi dati statistici sull'economia europea sono abbastanza incoraggianti. L'Unione Europea è fuori dalla crisi, dunque? "Siamo certamente sulla strada giusta ma c'è ancora molto da fare. La ripresa economica non deve farci ...

'Vieri? Mi tradiva in continuazione e non era bravo a nasconderlo. QualChe schiaffo se l'è preso' : Dopo l'intervista rilasciata alla rivista Grazia, Canalis torna a parlare del suo incontro con il produttore hollywoodiano e delle molestie nel mondo dello spettacolo. Per l'ex velina di Striscia la ...

ManChester City - tensione fra Guardiola e il portiere Claudio Bravo : ROMA - Nei quarti di finale di Coppa di Lega inglese il Manchester City soffre ma ottiene il passaggio del turno con il Leicester soltanto ai calci di rigore. Al termine della partita Pep Guardiola ...

ManChester City - Guardiola-Claudio Bravo : rottura in vista? : ROMA - Il Manchester City supera il turno dei quarti di finale di Coppa di Lega inglese: dopo aver pareggiato 1-1 ai tempi regolamentari, i Citizens si aggiudicano la sfida ai calci di rigori. Al ...

Patty Pravo : "Talent? Marco Mengoni è bravo e si prese un anno dopo X Factor - gli altri ragazzini Che non sanno attaccare uno spinotto" : "Il talento è un dono, ce l'hai o non ce l'hai. Poi mancano grandi maestri": parola di Patty Pravo, intervistata dal settimanale F. Patty Pravo: "Talent show? Farei il giudice. Amici non è male ma toglie personalità. Noemi è brava e simpatica" prosegui la letturaPatty Pravo: "Talent? Marco Mengoni è bravo e si prese un anno dopo X Factor, gli altri ragazzini che non sanno attaccare uno ...

Ancelotti : 'Il Milan ha sopravvalutato qualChe acquisto. Montella? E' bravo' : Intervenuto alla Domenica Sportiva su Rai Sport , l'ex allenatore del Milan , Carlo Ancelotti , ha parlato dell'attuale situazione del club rossonero: 'Il problema del Milan è che entrata una nuova proprietà che ha cercato di rinnovare e di ...

Milan - visto Che bravo il terzino della Juve? Non male questo De Sciglio… : Cacciato via a pesci in faccia dal Milan, anzi, forse anche qualcos’altro in faccia dato che in una lite fuori da San Siro pare siano volati anche un paio di spintoni. Mattia De Sciglio si sta prendendo le sue rivincite, come tanti altri giovani Milanisti mandati via troppo in fretta. Cristante, Darmian, Aubameyeng ed El Shaarawy vi dicono qualcosa? Nella serata di ieri il buon De Sciglio si è messo in mostra con una prestazione da 7 in ...

Anna Bravo : "Partecipai perché era rivoluzionario partire dal nostro quotidiano" : Lei aveva già avuto un'esperienza nel Pci, poi era entrata in rapporto con il gruppo di Mondo Beat, un foglio milanese anti-autoritario, legato ai Provos olandesi, e in seguito avrebbe vissuto fino ...