Cecilia Rodriguez insieme al fratello di Monte dopo il ritiro dall’Isola | motivo

Francesco Monte e Cecilia Rodriguez : la nuova frecciatina di Teresanna : Francesco Monte e Cecilia Rodriguez, la frecciatina di Teresanna Pugliese dopo Domenica Live Teresanna Pugliese dopo Domenica Live ha ricevuto diverse critiche da parte dei fan di Francesco Monte. Secondo il pubblico, l’ex tronista proverebbe ancora un risentimento nei confronti del naufrago. Ma non solo: c’è chi anche è convinto del fatto che la giovane […] L'articolo Francesco Monte e Cecilia Rodriguez: la nuova frecciatina ...

“Sì - voglio un maschietto!”. Cecilia Rodriguez boom : addio dubbi. La bella sorellina di Belen ha deciso di uscire allo scoperto e non nascondersi più. Le sue parole su Ignazio - poi - la dicono davvero lunga : cosa bolle in pentola in casa Moser : Ma insomma, ce la farete a decidervi? Cecilia Rodriguez è sempre più innamorata di Ignazio Moser e, intervistata da Gente, conferma il desiderio di diventare mamma. Così i fan impazziscono e diventano impazienti di conoscere i dettagli e quanto manca al felice evento. La modella argentina elogia il compagno con cui convive da poco a Milano: “Non mi era mai capitato e non pensavo nemmeno potesse accadere. Ignazio ha la capacità di ...

Cecilia Rodriguez svela la sua più grande paura : Cecilia Rodriguez rivela le sue insicurezze Due mesi fa è finita definitivamente la seconda edizione del grande Fratello Vip, ma i suoi protagonisti pare non abbiano la minima intenzione di far perdere le tracce. E tra loro a far molto discutere nelle ultime ore è stata Cecilia Rodriguez. Il motivo? La giovane sorella di Jeremias e Belen Rodriguez ha rilasciato un’interessantissima intervista al settimanale Gente. Cosa ha detto? In questa ...

“Non rischia solo Francesco Monte”. Nuovo colpo di scena all’Isola dei Famosi : dopo la denuncia di Eva Henger - il “canna-gate” continua ad allargarsi. E non c’è soltanto l’ex di Cecilia Rodriguez - ora - a rischiare una clamorosa espulsione. Gli altri naufraghi “incriminati” : Un caso che ha catalizzato l’attenzione del pubblico e che sta continuando a far discutere parecchio gli appassionati dell’Isola dei Famosi, in fibrillazione per le possibili evoluzioni del cosiddetto “canna-gate”. Da quando Eva Henger, ha accusato in diretta Francesco Monte di aver fatto uso di droga quando tutti erano ancora in villa, nel gruppo dei naufraghi si è scatenato un vero e proprio putiferio, con il ...

Cecilia Rodriguez : “Ignazio Moser? Sogno un maschietto - abbiamo una complicità straordinaria” : Cecilia Rodriguez è sempre più innamorata di Ignazio Moser e, intervistata da Gente, conferma il desiderio di diventare mamma. Cecilia Rodriguez sempre più innamorata di Ignazio Moser: “È paziente” La modella argentina elogia il compagno con cui convive da poco a Milano: “Non mi era mai capitato e non pensavo nemmeno potesse accadere. Ignazio ha […] L'articolo Cecilia Rodriguez: “Ignazio Moser? Sogno un maschietto, ...

Belen Rodriguez/ L'attacco di Lory Del Santo : "Lei e Cecilia farebbero qualsiasi cosa..." : Belen Rodriguez si trova ancora negli Stati Uniti per la campagna pubblicitaria di Swarovki. In Italia invece si torna a parlare della conduzione del Grande Fratello Nip.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 11:28:00 GMT)

Cecilia Rodriguez ha scritto un messaggio a Francesco prima di partire? Dettagli Video : La nuova edizione de L'isola dei famosi 2018 [Video] sta gia' cominciando a far discutere il pubblico sul web. Sono state sorprendenti le ultime rivelazioni a carico di #Francesco Monte il quale, secondo l'ex concorrente Eva Henger, eliminata durante la seconda diretta serale trasmessa ieri sera lunedì 29 gennaio, avrebbe trasgredito il severo regolamento del reality. Stando alle dichiarazioni della donna, infatti, Monte avrebbe fumato marijuana ...

Ignazio Moser : “Cecilia Rodriguez? Vorrei un figlio da lei - siamo molto complici” : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, come prosegue la storia d’amore? Ecco cosa dichiara il ragazzo, intervistato da Vanity Fair.it. Ignazio Moser: “Cecilia Rodriguez? Ora convivivamo ma già ci conoscevamo tanto grazie al GF Vip“ Moser si aspettava di tornare a casa “in coppia” dopo il GF Vip? “Assolutamente no – risponde – Ero single ormai […] L'articolo Ignazio Moser: “Cecilia ...

Cecilia Rodriguez nell'armadio e baby Ilary Blasi - le maschere di Carnevale del Gf Vip fanno impazzire il web Foto : baby Cecilia Rodriguez nell'armadio, con tanto di duck face. Ma anche piccole Ilary Blasy e Giulia De Lellis. Sono solo alcune delle esilaranti maschere di Carnevale che stanno girando per le vie di ...