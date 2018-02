C’è stata un’esplosione in un’azienda chimica a Bulgarograsso Como | otto persone sono

“Francesco Monte e Paola Di Benedetto? Ecco la verità”. Teresanna svela tutto e il pubblico dell’Isola non gradisce. La rivelazione è stata fatta durante l’intervista con Barbara D’Urso. Cosa C’è sotto : Francesco Monte sta tenendo già banco all’Isola dei Famosi, se non altro per il suo flirt sempre più serrato con Paola Di Benedetto. Ma questa storia è stata drasticamente bocciata da Teresanna Pugliese. E pure poco credibile per l’ex tronista di Uomini e Donne. Ospite di Domenica Live, la napoletana ha criticato l’ex fidanzato e Madre Natura. A detta di Teresanna la relazione che sta per nascere non è sincera, ma il frutto di un calcolo, ...

C’è stata una sparatoria a Macerata : Ci sono diversi feriti, sembra tutti stranieri, ma le notizie sono ancora confuse The post C’è stata una sparatoria a Macerata appeared first on Il Post.

Piero Ausilio - Inter su Pastore?/ Il ds : “Mai stata una trattativa - non c’erano le condizioni” : Piero Ausilio, Inter su Pastore? Il ds: “Mai stata una trattativa, non c’erano le condizioni”. Il direttore sportivo nerazzurro parla del mancato arrivo del Flaco(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 10:29:00 GMT)

Karina Cascella all’Isola dei Famosi? La proposta C’è stata : Karina Cascella all’Isola dei Famosi? La richiesta Karina Cascella nelle sue comparse televisive è sempre riuscita, in un modo o nell’altro, a far parlare di sé. Il carattere forte e irriverente dell’opinionista di Barbara D’Urso ha spesso diviso i suoi seguaci sui social che, sotto i post pubblicati di Karina, hanno sempre ribadito la propria […] L'articolo Karina Cascella all’Isola dei Famosi? La proposta ...

Eleonora a C’è posta per te - il messaggio dopo la puntata : “Non ci è stata data l’opportunità di dire tutto” : C’è posta per te, la figlia che ha chiuso la busta ai genitori: Eleonora ha scritto un lungo messaggio su Facebook Ha fatto scalpore a C’è posta per te la storia di Eleonora, una ragazza che insieme al marito Cristian ha chiuso la busta ai genitori e alla sorella. Nonostante le insistenze di Maria De […] L'articolo Eleonora a C’è posta per te, il messaggio dopo la puntata: “Non ci è stata data l’opportunità di ...

C’è stata una forte esplosione a Kabul - in Afghanistan : ci sono almeno 31 feriti : Stamattina a Kabul, la capitale dell’Afghanistan, c’è stata una forte esplosione nei pressi di un ufficio del ministero degli Interni. Un funzionario locale ha detto ad Agence France-Presse che l’esplosione è stata causata da un’autobomba, ma per ora non ci The post C’è stata una forte esplosione a Kabul, in Afghanistan: ci sono almeno 31 feriti appeared first on Il Post.

C’è stato un terremoto di magnitudo 7.9 nel Golfo dell’Alaska - è stata diffusa un’allerta tsunami : C’è stato un terremoto di magnitudo 7.9 nel Golfo dell’Alaska, è stata diffusa un’allerta tsunami. L’epicentro, secondo le prime informazioni diffuse, è stato a circa 280 chilometri a sud-est dell’isola di Kodiak. L’ipocentro stimato è a 10 chilometri di profondità, The post C’è stato un terremoto di magnitudo 7.9 nel Golfo dell’Alaska, è stata diffusa un’allerta tsunami appeared first on Il ...

C’è stato un terremoto di magnitudo 8.2 nel Golfo dell’Alaska - è stata diffusa un’allerta tsunami : C’è stato un terremoto di magnitudo 8.2 nel Golfo dell’Alaska, è stata diffusa un’allerta tsunami. Prelim M8.2 earthquake Gulf of Alaska Jan-23 09:31 UTC, updates https://t.co/IS7vGrshXA — USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) January 23, 2018 The post C’è stato un terremoto di magnitudo 8.2 nel Golfo dell’Alaska, è stata diffusa un’allerta tsunami appeared first on Il Post.

Se l’iPhone si “guasta” apposta. Francia contro l’obsolescenza programmata : prima di Apple C’è stata Epson : “Apple ha attuato una strategia globale di obsolescenza programmata per aumentare le sue vendite”, ha affermato l’associazione, secondo cui la compagnia potrebbe essere perseguita per gli iPhone venduti in Francia dopo la promulgazione della legge del 17 agosto 2015, che ha introdotto il reato di obsolescenza programmata nella legge francese. Apple France non ha commentato. Il gruppo americano aveva rivelato il 21 dicembre di aver ...

La sera della Vigilia di Natale C’è stata un’esplosione a un festival di fuochi artificiali a Cuba : i feriti sono 39 : A Cuba un’esplosione a un festival di fuochi artificiali ha provocato il ferimento di 39 persone, tra cui 6 bambini tra 11 e 15 anni. L’incidente è avvenuto la sera della Vigilia di Natale al festival Parrandas, che si tiene The post La sera della Vigilia di Natale c’è stata un’esplosione a un festival di fuochi artificiali a Cuba: i feriti sono 39 appeared first on Il Post.

Enrico Brignano sul caso Anna Mazzamauro : ‘Non C’è stata nessuna violenza’ : Un caso increscioso e delicato quello sollevato da Anna Mazzamauro qualche giorno fa, quando aveva rivelato di essere stata colpita sul set di Poveri ma ricchi da un collega per via di una battuta sbagliata. Oggi quel collega, che nonostante non sia mai stato menzionato molti sospettavano fosse Enrico Brignano, respinge tutte le accuse e mostra le prove. Ce l’ho con tutti, forse anche la produzione già alle prese con le accuse contro Brizzi ...

Visco : C’è stata una cattiva gestione di alcune banche - non una vigilanza disattenta : «A determinare l’evoluzione del sistema finanziario italiano non è stata una vigilanza disattenta ma la peggiore crisi economica nella storia del nostro Paese.La mala gestio di alcune banche, comunque, c’è stata e l’abbiamo più volte sottolineato; le gravissime condizioni dell’economia hanno fatto esplodere le situazioni patologiche». Questa la pri...

Visco : C’è stata “mala gestio” e crisi - non una vigilanza disattenta. Mai pressioni per Bpvi : «A determinare l’evoluzione del sistema finanziario italiano non è stata una vigilanza disattenta ma la peggiore crisi economica nella storia del nostro paese. La “mala gestio” di alcune banche, comunque, c'è stata». Questa la prima analisi del Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nella memoria che sta leggendo davanti alla Commissione bicamerale d'inchiesta sulle banche....

