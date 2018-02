Cassazione | Non si può far pesare il ritiro dal lavoro per ottenere l' incremento

L'aereo è in ritardo? Per la Cassazione Non servono prove per avere il rimborso : Se L'aereo è in ritardo, i passeggeri hanno diritto a chiedere un risarcimento alla compagnia, senza essere tenuti a mostrare prove a loro favore. Basta allegare il biglietto e sostenere che il ...

Aereo in ritardo - Cassazione : provare il danno non spetta a passeggero - : Basta presentare il biglietto del viaggio e allegare l'inadempimento della compagnia per chiedere un risarcimento. Accolto il ricorso di un uomo che, di ritorno da Berlino in Italia prima di Natale, ...

Acido - Cassazione : bimbo non resti legato a dramma dei genitori : Milano, 19 gen. (askanews) Se il figlio di Martina Levato e Alexander Boettcher 'rimanesse legato alla famiglia di origine, inevitabilmente sarebbe costretto a confrontarsi con la storia drammatica ...

Aggressioni con l'acido - Levato e Boettcher non rivedranno più il loro figlio : la Cassazione dice sì all'adozione : Respinti i ricorsi di Martina Levato e Alexander Boettcher per riavere il bambino. Nell'udienza dello scorso novembre il sostituto pg della Suprema Corte...

Coppia dell'acido - Pg Cassazione : "Nonni idonei a crescere il figlio" : Il Pg della Corte di Cassazione ha chiesto che il figlio di Martina Levato e Alexander Boettcher, la Coppia dell'acido di Milano, sia affidato ai nonni materni, accogliendo così il ricorso con il ...

11 ore di riposo obbligatorie per le badanti - ecco perché la Cassazione Non ha cambiato nulla : badanti conviventi e orario di lavoro: nulla di nuovo sotto il sole. 11 ore di riposo consecutive sono da sempre la regola. Perché, allora, tanto allarmismo su un tema già noto?Tutto nasce da un'interpretazione giornalistica della recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 24/2018 della sezione Lavoro. Qualche titolo inesatto, scarsa conoscenza della materia ed ecco che si è creato il cortocircuito mediatico. Dai ...

Coppia dell'acido - la Cassazione : 'Boettcher ideatore dell'agguato e non semplice spalla della Levato' : Alexander Boettcher - che con la ex compagna Martina Levato ha commesso a Milano le aggressioni all'acido sfigurando le vittime - è stato 'ideatore' e 'compartecipe', e non semplice 'spalla', dell'...

Cassazione - ingiuria non libertà pensiero : La libertà di pensiero e di critica politica, afferma il verdetto della Prima sezione penale, "non può trascendere in espressioni di ingiuria o di disprezzo che leda il prestigio e l'onore dello ...

Affido condiviso - la Cassazione dà ragione alla madre : no a visite non concordate ai figli : Al padre, in sede di separazione, era stato riconosciuto il diritto di fare visita alla figlia nell'abitazione materna quando voleva. La mamma era stata...

Il papà in congedo non sta con il figlio - la Cassazione : 'Sì al licenziamento' : Abusa del diritto al congedo parentale il genitore che non utilizzi il permesso dal lavoro esclusivamente per la cura diretta del bambino. E tale violazione giustifica il licenziamento disciplinare. ...

