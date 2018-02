CASO SCHWAZER A Colonia farsa grottesca polizia tedesca complice sventata dal

Atletica - CASO Schwazer. L’avvocato Brandstaetter : “Consegna delle provette un passo importante”. Appuntamento il 7 febbraio : La vicenda Alex Schwazer è sempre più avvolta nel buio ma nelle ultime ore si stanno muovendo dei passi importanti come ha dichiarato il suo avvocato Gerhard Brandstaetter: “La consegna delle provette fissata per il 7 febbraio è un passo importante“. Come riporta l’Ansa, Walter Pelino (gip del Tribunale di Bolzano) aveva inviato una diffida rivolta al presidente del laboratorio di Colonia in Germania nel quale sono custoditi i ...

Atletica - CASO SCHWAZER : il tribunale di Bolzano potrebbe diffidare il laboratorio di Colonia che conserva le provette : Il GIP del tribunale di Bolzano, secondo quanto riportato dall’ANSA, potrà agire con una diffida formale nei confronti del laboratorio di Colonia che conserva le provette di Alex Schwazer che portarono alla squalifica alla vigilia delle Olimpiadi di Rio 2016 del marciatore azzurro. Motivo del contendere la mancata consegna dei campioni di urina ed assenza di una deadline entro la quale procedere a tale adempimento. Il colonnello Giampietro ...

Atletica - doping; CASO SCHWAZER : condannati i medici Fidal : Lo sport che controlla se stesso non può funzionare con gli interessi in ballo. 'Bella giustizia! - commenta Donati - C'è sempre stata ostilità nei confronti di Schwazer al quale il Tribunale Nazione ...

CASO SCHWAZER - medici Fidal condannati : 13.36 Il tribunale di Bolzano ha condannato a due anni ciascuno i medici Fidal accusati di favoreggiamento nell'ambito di un filone del Caso doping del marciatore Alex Schwazer. Si tratta di Pierluigi Fiorella e Giuseppe Fischetto. Rita Bottiglieri, ex dirigente tecnico della Fidal, è stata condannata a nove mesi. L'accusa aveva chiesto per Fiorella un anno e dieci mesi, un anno e otto mesi per Fischetto e per la Bottiglieri l'assoluzione per ...

Atletica - CASO Alex Schwazer : il giudice di Bolzano sollecita l’invio dei campioni di urina da Colonia : È destinata a durare ancora a lungo la vicenda che riguarda Alex Schwazer. Il marciatore italiano era stato squalificato prima delle Olimpiadi di Rio 2016 ma aveva subito iniziato una battaglia per dimostrare la sua innocenza e che, a suo dire, i due campioni di urina A e B presi in oggetto erano stati manipolati in maniera incorretta, alternando l’esito del test. Il giudice di Bolzano Walter Pellino ha accolto la richiesta di Schwazer, ...