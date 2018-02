Casaleggio apre alla possibilità di far cadere le accuse contro l' hacker se non c' è

agi

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) “Le persone che non avranno agito con dolo non saranno perseguite”. Davide Casaleggio aprepossibilità di farlenei confronti dell’che aveva allertato il Movimento sulle falle della piattaforma Rousseau. Il comunicato, disponibile sul blog del Movimento, arriva dopo che, martedì scorso, la polizia postale aveva identificato L.G., ventiduenne studente dell’Università di Padova, come responsabile di un’intrusione informatica nei sistemi del M5S, per la quale risulta iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di Accesso abusivo a sistema informatico. L’, noto in ambito informatico con lo pseudonimo “Evariste Galois”, aveva spiegato agli inquirenti di essersi introdotto sulla piattaforma “per testare la vulnerabilità del sistema, non avevo nessuna ...