Casa Siae-Area Sanremo | domani tra gli ospiti Mario Lavezzi | Max Gazzè | Federica Abbate

Sanremo 2018 - in streaming da CasaSiae il Tè con l'artista di Rockol e iCompany : Le Vibrazioni - VIDEO : 07 feb 2018 - Rockol e iCompany organizzano il Tè con l'artista, ogni giorno alle 17, in diretta sui social e sul web dal salotto di Casa Siae Area Sanremo: una mezz'ora di chiacchiere in tranquillità ...

Il tè con l’artista a Casa Siae Area Sanremo : Renzo Rubino - Max Gazzé - Le Vibrazioni e tutti gli ospiti : A Casa Siae Area Sanremo ci sarà uno spazio denominato Il tè con l'artista, nel corso del quale Gianni Sibilla di Rockol incontrerà alcuni dei Campioni presenti al 68° Festival di Sanremo. Gianni Sibilla intervisterà alcuni dei protagonisti del 68° Festival della Canzone Italiana in diretta dal palco di Casa Siae - Area Sanremo, la sfera bianca posizionata in piazza Colombo a Sanremo. Il Tè con l’artista consentirà agli ospiti di rilassarsi ...

Nasce Casa Siae Area Sanremo - una semisfera multimediale per incontri sul mondo della musica : Nasce Casa SIAE Area Sanremo, una semisfera multimediale nel centro storico di Sanremo che, durante il Festival della Canzone Italiana, accoglierà autori, editori, produttori, discografici e giornalisti per un confronto con il pubblico sulle tematiche legate al mondo della musica. Casa SIAE Area Sanremo ospiterà i protagonisti del Festival di Sanremo, quelli della scena musicale nostrana, ma anche i giovanissimi di Area Sanremo Tour, il ...

