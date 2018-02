“Capito come fa i soldi?!” I guadagni nascosti di Claudio Baglioni Sanremo 2018

caffeinamagazine

: Mi dicono che a otto e mezzo hanno trattato padoan come gli impiegati tratterebbero il megadirettore. Ma non avete… - borghi_claudio : Mi dicono che a otto e mezzo hanno trattato padoan come gli impiegati tratterebbero il megadirettore. Ma non avete… - Einaudieditore : «La notizia rimaneva sull’Italia come una gigantesca nube nera: tutti ormai avevano capito che cos’erano disposti a… - bobogiac : È iniziata la campagna elettorale e la prima cosa che ho capito è che, visto il sistema molto diverso dal passato,… -

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) Il Festival diha aperto i battenti ed è stato un grandissimo successo.è stato consacrato anche in una nuova veste, oltre a quella di cantautore. Affiancato da Michelle Hunziker, Fiorello e Pierferdinando Favino, l’autore romano ha letteralmente fatto il botto. Le premesse sono ottime e comunque andrà questa 68esima edizione della kermesse canore made in Italy, persarà un affare che arricchirà di sicuro il suo conto corrente. Il “dittatore senza portafoglio”,si è definito lui stesso, in realtà avrà bisogno di un caveau per depositare tutti gli incassi che gli pioveranno addosso grazie ai diritti Siae.ha infatti cambiato la storia sigla del Festival,riporta il Giornale, infilando un suo “popopopo” con lo storico “papparappapa”.riportato dal Corriere della Sera ogni passaggio ...