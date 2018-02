CANZONE ERMAL META E FABRIZIO MORO SQUALIFICATA? Video | Rai | “Non è plagio | resta in

CANZONE ERMAL META E FABRIZIO MORO SQUALIFICATA?/ Video - Baglioni “no plagio” - ma la Rai indaga (Sanremo 2018) : La CANZONE "Non mi avete fatto niente" di ERMAL META e FABRIZIO MORO somiglia al pezzo "Silenzio" di Ambra Calvani e Gabriele De Pascali. No plagio perchè dello stesso autore: aggiornamenti(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 13:55:00 GMT)

Ermal Meta e Fabrizio Moro - Sanremo 2018/ Video - l’intervista esclusiva : “CANZONE per qualcosa - non contro” : Oggi si parla di scandalo plagio per il brano presentato dalla coppia Ermal Meta e Fabrizio Moro, cosa molto dubbiosa; in questa intervista parlano dell'inedita coppia. ANGELO OLIVA(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 12:50:00 GMT)

Sanremo 2018 - Ermal Meta e Fabrizio Moro a rischio : la loro CANZONE somiglia ad un’altra : Ermal Meta e Fabrizio Moro La canzone sanremese di Ermal Meta e Fabrizio Moro, forse, non è inedita. E, in tal caso, potrebbe non rispettare il regolamento. La prima vera polemica del Festival di Sanremo 2018 scoppia a notte fonda, dopo la prima serata della kermesse. Non mi avete fatto niente, il brano dei due artisti in gara, presenta infatti forti somiglianze con un altro pezzo musicale disponibile (fino a poche ore fa) sul sito Rai, ...

La CANZONE portata a Sanremo da Ermal Meta e Fabrizio Moro assomiglia moltissimo a un’altra : “Non mi avete fatto niente” ha parti della musica e del testo uguali a “Silenzio”, presentata (e poi scartata) a Sanremo Giovani nel 2016: ma l'autore è lo stesso The post La canzone portata a Sanremo da Ermal Meta e Fabrizio Moro assomiglia moltissimo a un’altra appeared first on Il Post.

Sanremo 2018 - il caso : la CANZONE di Ermal Meta e Fabrizio Moro simile a ‘Silenzio’ : Non sarebbe Sanremo senza la solita querelle sua un brano. Questa volta tocca a Ermal Meta e Fabrizio Moro e alla loro canzone “Non mi avete fatto niente”, il cui ritornello è praticamente identico a quello di ‘Silenzio’ brano presentato da Ambra Calvani e Gabriele De Pascale a Sanremo Giovani nel 2016. L’accusa arriva direttamente dal Dopofestival quando Andrea Laffranchi, giornalista del Corrier,e tira fuori il ...

Ermal Meta e Fabrizio Moro - rischio squalifica?/ Video - la CANZONE non è inedita : è giallo (Sanremo 2018) : Con ''Non mi avete fatto niente'' Ermal Meta e Fabrizio Moro debuttano in coppia al Festival di Sanremo dove avevano partecipato invece da solisti anche nella precedente edizione.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 09:40:00 GMT)

La CANZONE di Ermal Meta e Fabrizio Moro copiata?/ "Non mi avete fatto niente" vs "Silenzio" (Sanremo 2018) : La canzone "Non mi avete fatto niente" di Ermal Meta e Fabrizio Moro somiglia al pezzo "Silenzio" di Ambra Calvani e Gabriele De Pascali presentato a Sanremo Giovani 2016.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 09:40:00 GMT)

ERMAL META E FABRIZIO MORO/ Video - ''Non mi avete fatto niente" : una CANZONE che andrà lontano (Sanremo 2018) : Con ''Non mi avete fatto niente'' ERMAL META e FABRIZIO MORO debuttano in coppia al Festival di Sanremo dove avevano partecipato invece da solisti anche nella precedente edizione.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 07:51:00 GMT)

Così Ermal e Fabrizio scrissero la CANZONE che può vincere il Festival : 'Non mi avete fatto niente' di Meta e Moro nata dallo choc per la strage di Manchester Chissà qualcuno ha mai vinto il Festival con una canzone nata dalla paura? Non mi avete fatto niente di Ermal ...

Ermal Meta e Fabrizio Moro accusati di plagio per la CANZONE Non mi avete fatto niente : Ermal Meta e Fabrizio Moro la canzone di Sanremo Non mi avete fatto niente è copiata a Silenzo? Scoppia la polemica al Festival di Sanremo 2018 per Ermal Meta e Fabrizio Moro. La canzone presentata dall’inedito duo – Non mi avete fatto niente – è finita sotto accusa per un presunto plagio. A notare qualche […] L'articolo Ermal Meta e Fabrizio Moro accusati di plagio per la canzone Non mi avete fatto niente proviene da ...

ANALISI/ Video - testo di “Non mi avete fatto niente” CANZONE di Ermal Meta e Fabrizio Moro (Sanremo 2018) : testo di “Non mi avete fatto niente”, ANALISI della canzone di Ermal Meta e Fabrizio Moro a Sanremo 2018. I temi del brano: vita e terrorismo. Il Video dell’intervista prima del Festival.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 15:50:00 GMT)

ERMAL META E FABRIZIO MORO/ Video "Non mi avete fatto niente" : la CANZONE vincerà il Festival? (Sanremo 2018) : ERMAL META e FABRIZIO MORO al Festival di Sanremo 2018 presentano il brano "Non mi avete fatto niente", per la prima volta insieme reagiscono alla paura degli attentati: Video e interviste(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 10:33:00 GMT)

Ermal Meta & Fabrizio Moro in gara a Sanremo 2018 con la CANZONE “Non mi avete fatto niente” : Ermal Meta e Fabrizio Moro sono pronti a fare il loro ritorno sul palco del Festival di Sanremo, ma questa volta sarà più speciale delle altre. Sarà infatti la primissima volta che i due cantautori uniranno le forze e le voci, tentando di vincere insieme l’edizione 2018 del festival. [arc id=”d83ed610-0d75-11e7-bffd-a4badb20dab5″] Ermal e Fabrizio porteranno all’Ariston il loro brano “Non mi avete fatto ...

Gf Vip - Ermal Meta contro il reality perché ha usato la sua CANZONE per Ignazio e Cecilia : La storia d'amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser procede a gonfie vele anche fuori dal Gf Vip, ma c'è qualcuno che ha qualcosa da ridire sulla coppia.In particolare, dopo la semifinale di lunedì scorso. Il cantautore e compositore Ermal Meta, infatti, subito dopo la sopresa che Cecilia ha organizzato per Iganzio quando ancora era nella casa del Gf Vip, ha commentato attraverso il suo profilo Twitter: "#PiccolaAnima sta ...