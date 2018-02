Calciomercato Milan | pronto un doppio colpo super | ecco i nomi

Calciomercato Milan : Sinergia con il Barcellona per Arthur? : Calciomercato Milan, occhi puntati su Arthur In Spagna sono sicuri, il Barcellona è piombato su Arthur, e il Milan può aiutare i blu-grana, ad acquistare il giovane. Infatti secondo la stampa spagnola, il Barcellona potrebbe acquistare dal Gremio, Arthur, per poi girarlo in prestito al Milan, per lasciargli lo spazio necessario per crescere. Chi è Arthur? Quanto viene valutato? Arthur Melo, è un centrocampista del Gremio, il suo ruolo è ...

Calciomercato Milan - non solo Strinic : occhi su un altro parametro zero - i dettagli : Calciomercato Milan – I 230 milioni di euro spesi dal Milan la scorsa estate in sede di Calciomercato hanno consentito ai rossoneri di rifondare la squadra con ben 11 nuovi innesti. I frutti del lavoro svolto da duo Fassone-Mirabelli si stanno cominciando a vedere anche se non tutti i colpi messi a segno stanno rendendo secondo le aspettative, vedi Andrè Silva e Kalinic. In ogni caso in vista della prossima campagna acquisti la strategia ...

Calciomercato Milan - fatta per il primo grande acquisto del 2018/2019 : La dirigenza del Milan non ha effettuato alcun acquisto nell'ultima sessione di Calciomercato invernale, nonostante la squadra abbia mostrato dei grandi limiti in questa prima parte di stagione (gli uomini di Gattuso non sembrano infatti avere le potenzialità per ottenere la qualificazione in Europa League o in Champions League). Il club rossonero, comunque, si sta già muovendo sul mercato per la prossima stagione. Nelle ultime ore sono arrivate ...

Calciomercato Fiorentina - Strinic al Milan libera Antonelli : Corvino pronto all’assalto : Calciomercato Fiorentina – Nonostante il Calciomercato invernale si sia concluso da pochi giorni, circolano già molti rumors in merito a trattative e operazioni che potrebbero concretizzarsi in estate. In particolare nella giornata di ieri si è parlato del colpo messo a segno dal Milan che avrebbe di fatto bloccato Strinic per giugno visto che l’ex Napoli è in scadenza con la Sampdoria e quindi libero di firmare con qualsiasi club. ...

Calciomercato Milan - Strinic in arrivo a Giugno : Calciomercato Milan, Strinic a parametro zero Il Calciomercato non si ferma mai! Infatti, secondo alcune fonti, il Milan è intenzionato ad acquistare a parametro zero , Ivan Strinic. L’ex Napoli, chiuso da Ghoulam, l’estate scorsa è passato alla Sampdoria. Con i blu-cerchiati, però ha trovato spazio ad intermittenza. Infatti ha collezionato ben 14 presenze, ma nelle ultime due uscite, Giampaolo, gli ha preferito Murru. Strinic ...

Calciomercato Milan - iniziati i contatti con Strinic : sarà il primo rinforzo per la prossima stagione : Sessione invernale di Calciomercato conclusa soltanto da pochi giorni, ma per il Milan è già tempo di pensare ai rinforzi per il futuro. Mirino ben puntato ed obiettivo individuato, la società ...

Calciomercato Milan - Donnarumma al Real Madrid? Ecco il possibile erede : Davvero molto deludente la stagione del Milan, che nell'ultima gara di campionato disputata ha pareggiato contro l'Udinese. Si tratta di un risultato tutto sommato giusto, dal momento che la squadra allenata da Gennaro Gattuso non ha creato numerose occasioni da gol. Se il Milan non dovesse qualificarsi in Europa, al termine della stagione potrebbero essere ceduti alcuni top player. Leonardo Bonucci è seguito con grande attenzione dal Real ...

Calciomercato Milan - super scambio con la Juve? Video : Il #Milan non sta di certo disputando una buona stagione. Dopo la grande campagna acquisti della scorsa estate, infatti, la squadra non sta rendendo. Montella è stato sostituito con Gattuso, ma il nuovo allenatore non ha ancora trovato la quadratura del cerchio. Gattuso ha infatti inanellato una serie di risultati molto altalenanti; anche nell'ultima partita disputata contro l'Udinese il Milan non è stato certamente perfetto e alla fine il ...

Calciomercato Milan/ News - Branchini : offerte per Cutrone? Incedibile (Ultime notizie) : Calciomercato Milan News, ultime sulla squadra di Gennaro Ivan Gattuso: il procuratore Giovanni Branchini ha raccontato il momento di Patrick Cutrone che è incedibile per i meneghini.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 04:07:00 GMT)

Milan - Gattuso/ "Kessié 10 gol? Mi serva che faccia 15 chilometri. E sul Calciomercato..." : Milan, Gattuso sulla corsa Champions: “Non siamo belli come Brad Pitt, voglio una squadra brutta come me”. Le ultime notizie sulla conferenza stampa in vista dell'Udinese(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 22:25:00 GMT)

Calciomercato Juve - maxi scambio con il Milan? Video : La #Juventus non ha messo a segno nessun colpo di mercato in questa sessione invernale, ma sta gia' lavorando per quella estiva. Il primo obiettivo della dirigenza bianconera è sempre Emre Can, forte centrocampista tedesco che milita nelle fila del Liverpool. Il giocatore venticinquenne, che ha il contratto in scadenza a fine giugno, dovrebbe firmare con la Juventus nelle prossime settimane, a meno di clamorosi colpi di scena ricordiamo che su ...

Calciomercato Milan - Mirabelli scatenato : in arrivo due super colpi Video : Il #Milan non ha fatto nessun acquisto in questa sessione di #Calciomercato invernale. La dirigenza rossonera, infatti, ha investito più di duecento milioni di euro nella scorsa sessione estiva e non ha potuto permettersi delle spese a gennaio, nonostante la squadra stia facendo davvero una brutta stagione. I nuovi acquisti, infatti, non hanno reso secondo le aspettative. La dirigenza rossonera, dunque, tornera' molto probabilmente sul mercato ...