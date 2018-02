Buona la prima per Sanremo2018 | Fiorello mattatore della serata; la musica ritorna ad

Motocross - internazionali d'Italia : Cairoli - Buona la prima : "Chi è nove volte campione del mondo? Antonio Cairoli!". La voce incontenibile dello speaker ha continuato a echeggiare sino a quando il Tony ha alzato per la seconda volta la coppa sul gradino più alto del podio, al termine di una ...

Boxe : Italia Thunder - Buona la prima. Sugli scudi Paolo Di Lernia - Clemente Russo sconfitto a sorpresa dal giovane Filipi : Italia Thunder ha esordito con una bella vittoria nei confronti di Croatia Knights nelle World Series of Boxing 2018, nell’evento in programma ieri a Firenze al Mandela Forum. La squadra Italiana è riuscita ad imporsi per 3-2, riuscendo a chiudere i conti già dopo quattro match, vinti rispettivamente da Paolo di Lernia, Vincenzo Lizzi e Federico Serra. A mettersi in mostra è stato principalmente Di Lernia, che nei 64 kg ha preso subito il ...

Spaxs - Buona la prima : in rialzo del 4% al debutto : buona la prima per Spaxs che nel giorno del debutto a Piazza Affari chiude con un +4,04%. La SPAC , Special Purpose Acquisition Company, promossa da Corrado Passera e Andrea Clame r , si focalizza sul ...

Rally Wrc Ogier - Buona la prima : pokerissimo a Montecarlo : Sebastien Ogier resta il re del 'Monte'. Il francese cinque volte campione del mondo sulla Ford Fiesta ufficiale non abdica dal trono del Rally di Montecarlo, prova di apertura del mondiale su 13 gare. Ogier vince per quinta volta di fila la gara di casa (la sesta totale ...

Isola dei Famosi : Buona la prima - o forse no : La prima puntata dell'Isola dei Famosi 2018 non parte benissimo: tante, troppe imprecisioni, molte perdite di tempo e opinionisti poco brillanti. La puntata La puntata si apre con la presentazione dei "compagni di viaggio" della Marcuzzi: Mara Venier e la new entry Daniele Bossari. Il primo "intoppo" si verifica già al momento del lancio dall'elicottero, la prorompente Francesca Cipriani ha un attacco di panico e tra mille tentennamenti si ...

Buona la prima di Mazzarri - tris del Toro al Bologna : La scossa del nuovo allenatore sveglia i granata e rompe l’incantesimo dello stadio Grande Torino. Miglior debutto non poteva esserci per Walter Mazzarri, che può celebrare una vittoria netta sul Bologna e così iniziare a lavorare sul Toro con sensazioni positive e una sosta di campionato più serena. I granata giocano con più ordine, rischiano poco...

Beach volley - World Tour 2018 - The Hague. Ranghieri/Caminati - Buona la prima : battuti gli svizzeri al tie break : Tanta sofferenza ma alla fine arriva la vittoria per Alex Ranghieri e Marco Caminati, al debutto stagionale assieme nel torneo 4 Stelle di The Hague in Olanda. Una prova in altalena per la coppia azzurra che ha battuto 2-1 gli svizzeri Beeler/Krattiger e domani affronteranno con ogni probabilità i polacchi Losiak/Kantor per conquistare il primo posto nel girone e l’accesso diretto agli ottavi di finale. prima però, tra pochi minuti, i ...

Addio al giudice Ferdinando Imposimato : in prima linea contro la Buona Scuola di Renzi : E’ morto questa mattina a Roma, al Policlinico Gemelli dov’era ricoverato, il giudice Ferdinando Imposimato: era stato ricoverato lo scorso 31 dicembre a seguito di un malore. Il senatore aveva 82 anni ed era originario della provincia di Caserta (era nato a Maddaloni il 9 aprile 1936). Ex magistrato, politico, avvocato e presidente onorario aggiunto della Suprema Corte di […] L'articolo Addio al giudice Ferdinando Imposimato: ...

Buona la prima per le Borse asiatiche. Tokyo chiusa per festività : (Teleborsa) - Il 2018 inizia all'insegna degli acquisti per le principali Borse asiatiche , oggi orfane di Tokyo , che resterà chiusa per festività sia oggi, 2 gennaio, che domani. Di un certo aiuto l'...