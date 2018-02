Brasile | epidemia di febbre gialla | il bilancio delle vittime sale a 98

Brasile - epidemia di febbre gialla : 130 casi confermati e lunghe file per i vaccini : Un’ epidemia di febbre gialla sta colpendo il Brasile . Dall’inizio del 2018 sono stati 130 i casi confermati , 53 dei quali mortali. Nel solo stato di San Paolo i casi sono stati 86, di cui 36 hanno condotto alla morte solo negli ultimi due mesi. A lanciare l’allarme sono il Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc) e l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Il ministero della Salute brasiliano ha reso noto ...

Brasile - epidemia di febbre gialla : lunghe file per i vaccini : lunghe file di cittadini da questa mattina davanti ai centri di salute pubblica di San Paolo e Rio de Janeiro nel primo giorno della campagna di vaccinazione d’emergenza lanciata dal ministero della salute brasiliano per fronteggiare l’epidemia di febbre gialla che sta causando decine di vittime in alcuni stati del Brasile. Per far fronte alla grande richiesta, il ministero della salute ha inviato nelle zone piu’ colpite nuove ...