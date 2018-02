: Botto e rogo in azienda rifiuti, feriti - NotizieIN : Botto e rogo in azienda rifiuti, feriti - CybFeed : #BreakingNews Botto e rogo in azienda rifiuti, feriti -

Si sono verificati un'esplosione e poi un incendio in un'di Bulgarograsso (Como) che trattaspeciali. Sette persone sono rimaste ferite, uno in gravi condizioni. L'esplosione è stata avvertita a centinaia di metri di distanza,l'onda d'urto ha danneggiato alcune auto nel piazzale dell'. E' stata attivata in via prudenziale una Unità di decontaminazione per il rischio chimico.(Di mercoledì 7 febbraio 2018)