Bologna | ufficializzato un nuovo acquisto | tutti i dettagli

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) Younes Boufous, centrocampista classe 1999, è in arrivo aldal Club Brugge. Il calciatore ha firmato oggi il proprio contratto con il club emiliano, secondo quanto rivela gianlucadimarzio.com. Boufous è un centrocampista che negli ultimi mesi è stato inseguito da diversi club europei, bravo dunque ilad accaparrarselo. Essendo un ’99 farà la spola tra la prima squadra e la Primavera, non sono escluse presenze in Serie A in questo finale nel quale Donadoni potrebbe lanciare qualche giovane di belle speranze. L'articolounsembra essere il primo su CalcioWeb.