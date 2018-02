BIAGIO ANTONACCI E CLAUDIO BAGLIONI Video | su Instagram il milanese | Lo amo Sanremo

Video di BIAGIO ANTONACCI a Sanremo 2018 con Claudio Baglioni in Mille giorni di te e di me e Fortuna che ci sei : A distanza di due anni dall'ultima volta sul palco dell'Ariston, Biagio Antonacci a Sanremo 2018 ha cantato il suo ultimo singolo e duettato col padrone di casa Baglioni, che come ha raccontato in conferenza stampa ha chiesto a molti ospiti di cantare anche una sua canzone durante il loro passaggio all'Ariston. Nel caso di Antonacci, la scelta nell'immenso repertorio di Baglioni è ricaduta su un classico amatissimo come Mille giorni di te e di ...

BIAGIO ANTONACCI e Claudio Baglioni/ Video - il duetto per ''Mille giorni di me e di te'' (Sanremo 2018) : Biagio Antonacci e Claudio Baglioni si esibiranno in un dueltto al Festival di Sanremo 2018, dando vita a una delle canzoni più famosi del presentatore romano.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 22:28:00 GMT)

Concerti di BIAGIO ANTONACCI nel 2018 - date e biglietti in prevendita per la seconda parte del Dediche e Manie Tour : Nuovi Concerti di Biagio Antonacci nel 2018 faranno seguito al grande successo della prima parte del Dediche e Manie Tour, lo spettacolo del cantautore di Rozzano a supporto dell'omonimo ultimo album in studio, un disco in cui Antonacci ha sperimentato mescolando tanti generi diversi dalla trap al cunto siciliano passando per il pop elettronico. Peccato che poi Antonacci abbia scelto i brani più classici per la rotazione radiofonica: dopo il ...

BIAGIO ANTONACCI ospite a Sanremo 2018 : video dell’esibizione : Biagio Antonacci è stato super ospite italiano della seconda puntata del Festival di Sanremo 2018 mercoledì 7 febbraio. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo2018 Biagio Antonacci ospite a Sanremo 2018 Si tratta della quarta presenza del cantautore sul palco dell’Ariston. Le prime due sono state come concorrente di Nuove Proposte e Big rispettivamente negli anni 1988 e 1993. Quindi in febbraio 2015 ha partecipato come super ospite del ...

SANREMO 2018/ Da Claudio Baglioni il top della musica italiana : Laura Pausini - BIAGIO ANTONACCI - Nek : SANREMO 2018, Claudio Baglioni mette su un Festival totalmente dedicato alla musica italiana: da Laura Pausini ai Negramaro, da Nek, Francesco Renga e Max Pezzali a Biagio Antonacci.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 06:02:00 GMT)

Anche Negramaro e BIAGIO ANTONACCI tra i super ospiti di Sanremo 2018 : Qualche ora dopo l’annuncio di Laura Pausini, sono arrivati Anche quelli di altri grandi nomi della musica italiana. Infatti Anche i Negramaro e Biagio Antonacci saliranno sul palco di Sanremo 2018 nelle vesti di super ospiti! [arc id=”c42fd2f2-01bf-11e8-9a25-a4badb20dab5″] La news è stata svelata dagli stessi artisti, tramite dei post pubblicati sui loro rispettivi profili social. Eccoli qui sotto! A poco meno di una ...

BIAGIO ANTONACCI super ospite a Sanremo 2018/ Il ritorno all'Ariston in attesa del gran finale del tour : Altri artisti alla corte di Claudio Baglioni per il prossimo Festival di Sanremo 2018: anche Biagio Antonacci sarà ospite in una delle serate della kermesse, ecco i dettagli(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 14:36:00 GMT)

Sanremo 2018 : ospiti Negramaro - BIAGIO ANTONACCI e Gianni Morandi : I Negramaro e Biagio Antonacci sono tra i super ospiti annunciati del Festival di Sanremo 2018. La...

BIAGIO ANTONACCI a Sanremo 2018 in un ruolo “inedito” - il messaggio per Claudio Baglioni dal teatro Ariston : La presenza di Biagio Antonacci a Sanremo 2018 tra gli ospiti del Festival targato Baglioni non è una novità, ma il cantautore di Rozzano ha voluto per la prima volta confermare la sua partecipazione alla 68esima edizione della kermesse. Lo ha fatto con un messaggio per il collega e amico Baglioni incaricato della direzione artistica e della conduzione del Festival, pubblicando una foto che lo ritrae di fronte allo storico ingresso del teatro ...

Nuova data di BIAGIO ANTONACCI per Dediche e Manie Tour - il gran finale a Bologna : biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciata una Nuova data di Biagio Antonacci per il fortunato Tour Dediche e Manie, che sta registrando numerosi sold out in diverse città italiane. Ai concerti precedentemente annunciati, tra cui l'ultimo evento a Bari il 5 maggio confermato proprio ieri, si aggiunge una Nuova data all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna, il prossimo 26 maggio. Si tratta dell'ultimo concerto della tranche di eventi dal vivo di Biagio Antonacci, ...

Nuova data di BIAGIO ANTONACCI a Bari - doppietta a maggio : prezzi dei biglietti in prevendita : A ridosso della conclusione della prima tranche del Dediche e Manie Tour, una Nuova data di Biagio Antonacci si aggiunge al calendario degli eventi in programma in primavera con cui il cantautore di Rozzano presenta i brani del nuovo album insieme ai maggiori successi della sua carriera. Già all'inizio di gennaio la produzione del tour, affidata a F&P Group, aveva aggiunto tre ulteriori concerti nei palasport di Napoli, Montichiari e ...

12mila gli spettatori paganti per le due date di BIAGIO Antonacci : ... non ha potuto non coinvolgere anche gli albergatori che hanno registrato il tutto esaurito, come il concerto, a conferma di come cultura ed economia possano viaggiare sugli stessi binari, quando si ...

La forza di una donna nel video di Fortuna che ci sei di BIAGIO ANTONACCI - nuovo singolo da Dediche e Manie : Il video di Fortuna che ci sei di Biagio Antonacci racconta della forza di una donna. La clip ufficiale dedicata al nuovo singolo è rilasciata in anteprima da Corriere della Sera per 24 ore, ma presto sarà anche online sul canale dedicato all'artista di Rozzano. Una donna ma anche una madre, una figlia e una moglie in Fortuna che ci sei, secondo singolo che Biagio Antonacci ha voluto rilasciare dopo In mezzo al mondo, brano apripista da ...