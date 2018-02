Bernardeschi torna a Firenze da titolare

Probabili formazioni Atalanta-Juventus - le ultime notizie. Torna Buffon - spazio a Bernardeschi - Gomez e Berisha per la Dea : Oggi martedì 30 gennaio si giocherà Atalanta-Juventus, semifinale d’andata della Coppa Italia 2018 di calcio. Supersfida all’Atleti Azzurri d’Italia: gli orobici cercano il colpaccio contro i Campioni d’Italia che vogliono proseguire il proprio cammino verso il titolo. I padroni di casa Tornano in campo dopo aver sconfitto il Sassuolo mentre la Juventus sarà impegnata nuovamente in trasferta dopo essersi imposta sul ...