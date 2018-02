Berlusconi | “Salvini ha un modo pirotecnico di porsi”

Di Maio : “Salvini vuole evasori in galera? Forse vuole risolvere problema leadership visto che Berlusconi è condannato” : “Berlusconi? È un truffatore politico senza alcun dubbio. Dal punto di vista legale, è stato condannato per frode fiscale. E infatti Salvini ieri ha detto di voler la galera per gli evasori fiscali. Forse ha risolto il problema della leadership del centrodestra, perché il primo a dover andare in galera è Berlusconi”. Sono le parole del candidato M5s alla presidenza del Consiglio, Luigi Di Maio, ospite de L’Aria che Tira, su La7. Il deputato ...