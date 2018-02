Berlusconi ' Noi e Lega stessa linea Edilizia Chi costruisce non deve aspettare la

E da noi? Berlusconi rilancia il condono edilizio. No di Salvini : 'Bisogna cambiare le regole, chi deve costruire non dovrà aspettare la licenza' dice il leader di Forza Italia

Migranti - Berlusconi 'Noi e la Lega sulla stessa linea' : ROMA - Dopo la scossa in campagna elettorale innescata dal raid razzista di Macerata , sul tema Migranti Silvio Berlusconi ai microfoni di Radio 24 chiarisce una volta per tutte: 'Noi e la Lega siamo ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Berlusconi dà i sondaggi - “noi al 40% - M5s al 27% - Pd al 21%” (7 febbraio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Berlusconi, "siamo al 40%". 15 arresti per il depistaggio di indagini. Innocent Oseghale rimane in carcere per occultamento di cadavere (7 febbraio 2018)(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 10:05:00 GMT)

Berlusconi : Pd e M5S fuorigioco - noi unici al 40% : Roma, 7 feb. , askanews, 'Dopo quattro governi che non sono stati scelti dagli elettori, non esistono altri governi possibili se non quello che uscirà dalle urne' e 'non c'è altra possibilità che un ...

Berlusconi : "Con noi stop sbarchi Con sinistra più arrivi" : Silvio Berlusconi ospite di Maurizio Belpietro a Dalla vostra parte parla del suo programma elettorale in vista del voto del prossimo 4 marzo. Tema centrale quello dell' immigrazione : 'Noi eravamo ...

Berlusconi : Con noi stop sbarchi Con sinistra più arrivi : Silvio Berlusconi ospite di Maurizio Belpietro a Dalla vostra parte parla del suo programma elettorale in vista del voto del prossimo 4 marzo. Tema centrale quello dell'immigrazione: "Noi eravamo riusciti a fermare il fenomeno immigrazione tanto che nel 2010 in un anno sono arrivati solo 4400 clandestini in Italia pari a quelli arrivati in Italia lo scorso anno in un week end". Poi ha sottolineato come con "i ...

Berlusconi : no inciuci - o vinciamo noi o M5s o si torna a urne : Roma, 5 feb. , askanews, - "Gli inciuci sono assolutamente da escludere. In Italia in questo momento non c'è possibilità di una coalizione con M5S o Pd". Lo ha detto Silvio Berlusconi ai microfoni del ...

Berlusconi : no inciuci - o vinciamo noi o M5s o si torna a urne : Roma, 5 feb. , askanews, 'Gli inciuci sono assolutamente da escludere. In Italia in questo momento non c'è possibilità di una coalizione con M5S o Pd'. Lo ha detto Silvio Berlusconi ai microfoni del ...

Berlusconi : "Con noi al governo il pil salirà del 2%" : 'Con la nostra politica fiscale faremo ripartire la crescita dell'economia oltre il 2% del Pil con il risultato della creazione di molti posti di lavoro'. Ne è certo Silvio Berlusconi che in un'intervista a Studio Aperto rivendica la bontà della flat tax e della ...

Berlusconi : "Vincere - non c'è un piano B. Noi mai con il Pd" : Torna a parlare e lo fa ai microfoni del Tg1 Silvio Berlusconi, che in un'intervista andata in onda durante il telegiornale delle 20 ribadisce quali sono le sue intenzioni per le prossime elezioni e ...

Berlusconi : Vincere - non c'è un piano B. Noi mai con il Pd : Torna a parlare e lo fa ai microfoni del Tg1 Silvio Berlusconi, che in un'intervista andata in onda durante il telegiornale delle 20 ribadisce quali sono le sue intenzioni per le prossime elezioni e lo fa con forza."Non esiste nessuno piano B", mette in chiaro il leader di Forza Italia, che concedendosi una battuta specifica come "l'unico piano B è il piano Berlusconi per Vincere", come aveva ...

Renzi : 'noi solo fatti concreti'. Berlusconi : 'aggiusto tutto io' : Oggi a Bologna il segretario presenta programma del Pd. In caso di stallo elettorale il cavaliere evoca il nome di Mario Draghi come possibile premier

Silvio Berlusconi - il malore? I fedelissimi : una strategia per evitare l'effetto-noia in televisione : Un piccolo giallo sul malore che avrebbe colto Silvio Berlusconi , che ha annullato gli impegni televisivi di mercoledì sera: era atteso a Porta Porta , ma non si è presentato. Repubblica ha parlato ...

Centrodestra - sull’Europa oggi tocca a Berlusconi : “Con noi governo europeista. La Lega? I leader Ue temono il M5s” : Il governo di Centrodestra sarà “europeista“. Nel ping pong all’interno del Centrodestra tocca a Silvio Berlusconi: “Lavoreremo per costruire un’Ue diversa – dice l’ex presidente a Radio Radio – più vicina a quella dei padri fondatori e finalmente capace di avere un’unica politica estera e di difesa”. Una posizione che non sembra essere del tutto aderente con la linea di Matteo Salvini, leader ...