Benedetto XVI sta per morire? ' Sono in pellegrinaggio verso casa' Video

La commovente lettera di Papa Benedetto XVI : "Sono in pellegrinaggio verso casa" : "Nel lento scemare delle forze fisiche, interiormente sono in pellegrinaggio verso Casa". Sono le parole che il Papa emerito Benedetto XVI ha indirizzato al Corriere della Sera , in un breve messaggio ...

La lettera del Papa Emerito Benedetto XVI. Joseph Ratzinger : "Sono in pellegrinaggio verso Casa" : La breve missiva è stata recapitata al giornalista del Corriere della Sera Massimo Franco, che aveva fatto da tramite per presentargli le richieste e le preoccupazioni di molti lettori del quotidiano sulle sue condizioni, a cinque anni dalla rinuncia al pontificato

TEOLOGI CORREGGONO Benedetto XVI/ "Correctio filialis" anche per Ratzinger : "è come Francesco - fede ambigua" : TEOLOGI attaccano e 'CORREGGONO' Papa BENEDETTO XVI: una nuova 'correctio filialis' anche per Ratzinger, 'è come Francesco, fede ambigua'.

Anthony Hopkins sarà Benedetto XVI/ “Sarà molto stimolante per me diventare un papa” : Anthony Hopkins interpreterà Papa Ratzinger nel film The Pope, distribuito su Netflix e diretto da Fernando Meireilles. L'attore è stato intervistato da Il Corriere della Sera.(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 22:16:00 GMT)