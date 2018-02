BCE - Spagna candida De Guindos alla vice presidenza : Luis de Guindos sarà in lizza per la vice presidenza della Banca Centrale Europea . Il Governo iberico ha infatti ufficializzato la candidatura del Ministro dell'attuale Ministro dell'Economia della Spagna per il ruolo attualmente ricoperto da Vitor Constancio, il cui mandato scade a maggio. Il prossimo 19 febbraio l'Eurogruppo dovrà decidere il candidato da proporre al Consiglio ...