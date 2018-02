Basket Eurocup | Garrett non basta | Torino eliminata

Basket - Eurocup 2018 : Torino perde con lo Zenit ed è eliminata. Trento saluta con una sconfitta : Serata negativa per l’Italia in Eurocup. Torino e Trento sono state entrambe sconfitte. Se per i dolomitici il ko è quasi indolore, essendo già eliminati, fa male invece alla Fiat, che ha salutato così la competizione. La squadra piemontese è stata battuta dallo Zenit in quello che era un vero e proprio scontro diretto. Un’eliminazione che arriva dopo il caos delle ultime settimane, con le dimissioni di Luca Banchi e, due giorni fa, ...

DIRETTA/ Torino Zenit (73-87) streaming video e tv : risultato live - fine gara! (Basket Eurocup) : DIRETTA Torino Zenit streaming video e tv, orario, risultato live della partita di basket Eurocup: la Fiat si gioca le ultime speranze di qualificazione ai quarti(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 22:27:00 GMT)

Diretta/ Torino Zenit (56-65 - 30') streaming video e tv : risultato live - 4^ quarto! (Basket Eurocup) : Diretta Torino Zenit streaming video e tv, orario, risultato live della partita di basket Eurocup: la Fiat si gioca le ultime speranze di qualificazione ai quarti(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 21:59:00 GMT)

DIRETTA / Torino Zenit (0-0) streaming video e tv : risultato live - palla a due (Basket Eurocup) : DIRETTA Torino Zenit streaming video e tv, orario, risultato live della partita di basket Eurocup: la Fiat si gioca le ultime speranze di qualificazione ai quarti(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 20:14:00 GMT)

DIRETTA / Trento Lokomotiv Kuban (0-0) streaming video e tv : risultato live - palla a due (Basket Eurocup) : DIRETTA Trento Lokomotiv Kuban streaming video e tv, orario, risultato live della partita di basket Eurocup: la Dolomiti Energia però è già eliminata(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 18:39:00 GMT)

Diretta/ Trento Lokomotiv Kuban streaming video e tv : parla Buscaglia - orario - risultato live (Basket Eurocup) : Diretta Trento Lokomotiv Kuban streaming video e tv, orario, risultato live della partita di basket Eurocup: la Dolomiti Energia però è già eliminata(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 16:20:00 GMT)

Torino Zenit/ Streaming video e diretta tv : orario - risultato live (Basket Eurocup) : diretta Torino Zenit Streaming video e tv, orario, risultato live della partita di basket Eurocup: la Fiat si gioca le ultime speranze di qualificazione ai quarti(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 09:02:00 GMT)

Trento Lokomotiv Kuban/ Streaming video e diretta tv : orario - risultato live (Basket Eurocup) : diretta Trento Lokomotiv Kuban Streaming video e tv, orario, risultato live della partita di basket Eurocup: la Dolomiti Energia però è già eliminata(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 08:00:00 GMT)

Basket - Eurocup 2018 : vittoria e primo posto nel girone per Reggio Emilia! : La Grissin Bon Reggio Emilia avanti tutta: nell’ultima giornata valida per la seconda fase a gironi dell’Eurocup di Basket 2017-2018, la squadra italiana si è imposta sull’ASVEL Villeurbanne 75-68 conquistando il primo posto nel girone in vista delle Final 8 ad eliminazione diretta. Sin dal primo quarto, gli emiliani sono partiti forte, in particolare limitando l’attacco avversario in una partita decisiva ai fini della ...

DIRETTA / Reggio Emilia Villeurbanne (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (Basket Eurocup) : DIRETTA Reggio Emilia Villeurbanne: streaming video e tv, orario e risultato live della partita di Eurocup. La Grissin Bon cerca la qualificazione: vincendo sarebbe anche prima nel girone(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 20:00:00 GMT)

Reggio Emilia Villeurbanne/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Eurocup) : diretta Reggio Emilia Villeurbanne: Streaming video e tv, orario e risultato live della partita di Eurocup. La Grissin Bon cerca la qualificazione: vincendo sarebbe anche prima nel girone(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 09:30:00 GMT)

Basket - Eurocup 2018 : Torino crolla con il Bayern Monaco. Decisiva l’ultima partita. Trento torna alla vittoria : Serata amara per la Fiat Torino, impegnata nel quinto turno della Top 16 di Eurocup. La squadra di Carlo Recalcati è uscita con le ossa rotte dalla trasferta contro il Bayern Monaco, che ha trionfato con il netto punteggio di 107-81 prendendosi qualificazione e primo posto del gruppo F. Discorso rimandato all’ultima giornata per Torino. Era impegnata anche la Dolomiti Energia Trentino, già eliminata, che è tornata alla vittoria battendo in ...

Basket - Eurocup 2018 : Torino crolla con il Bayern Monaco. Decisiva l’ultima partita. Trento torna alla vittoria : Serata amara per la Fiat Torino, impegnata nel quinto turno della Top 16 di Eurocup. La squadra di Carlo Recalcati è uscita con le ossa rotte dalla trasferta contro il Bayern Monaco, che ha trionfato con il netto punteggio di 107-81 prendendosi qualificazione e primo posto del gruppo F. Discorso rimandato all’ultima giornata, invece, per Torino. Era impegnata anche la Dolomiti Energia Trentino, già eliminata, che è tornata alla vittoria ...

Video / Limoges Reggio Emilia (80-71) : highlights della partita (Eurocup Basket) : Video Limoges Reggio Emilia (risultato finale 80-71): highlights della partita di basket valida nella quinta giornata per la top 16 dell'Eurocup. Reggiana in testa!.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 10:44:00 GMT)