Barça | 57 milioni da sponsor maglia allenamento

Beko - nuovo accordo da 19 milioni annui con il Barça per la maglia d'allenamento : nuovo accordo Barcellona Beko , cambiano gli accordi di sponsorizzazioni tra la società turca e il club catalano: il marchio troverà nuova collocazione.

Inter - il Barca pronto a dire sì per Rafinha : prestito con riscatto a 35 milioni : Inter, il Barca pronto a dire sì per Rafinha: prestito con riscatto a 35 milioni Novità importanti sul fronte Rafinha–Inter. I nerazzurri hanno lanciato un ultimatum al club catalano, che è scaduto in queste ore. Adesso la palla passa proprio al Barcellona.