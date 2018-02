Barbara D’Urso riceve la cittadinanza onoraria dal paese della mamma

“Guardatemi!”. Dopo la paura della morte - Max Cavallari ritrova il sorriso. La confessione davanti agli occhi lucidi di Barbara D’Urso che - a stento - è riuscita a trattenere la commozione : Nuova vita per Max Cavallari, il comico che negli anni ’90 faceva impazzire le platee italiane con l’altro “fico d’India” Bruno vittima, negli anni scorsi, di un malore che ne ha compromesso alcune funzionalità motorie. Una vita bella per Max che Dopo l’incubo di un intervento di mini-addominoplastica finito male, Max Cavallari dei Fichi d’India mostra il suo nuovo corpo a Domenica Live. Il comico, accompagnato dalla moglie ...

Barbara D’Urso trionfa - Cristina Parodi battuta da Rai 3 : gli ascolti : Cristina Parodi perde nella gara degli ascolti: Barbara d’Urso vince ancora Barbara d’Urso con la sua Domenica Live ha vinto ancora una volta nella gara dell’Auditel, mentre Cristina Parodi con la sua Domenica In è stata battuta non solo dal rotocalco di Canale 5 ma nella seconda parte anche dal programma di Camila Raznovich Kilimingiaro – Tutte le facce del mondo. Precisamente Domenica In ha intrattenuto 1.959.000 ...

“Francesco Monte e Paola Di Benedetto? Ecco la verità”. Teresanna svela tutto e il pubblico dell’Isola non gradisce. La rivelazione è stata fatta durante l’intervista con Barbara D’Urso. Cosa c’è sotto : Francesco Monte sta tenendo già banco all’Isola dei Famosi, se non altro per il suo flirt sempre più serrato con Paola Di Benedetto. Ma questa storia è stata drasticamente bocciata da Teresanna Pugliese. E pure poco credibile per l’ex tronista di Uomini e Donne. Ospite di Domenica Live, la napoletana ha criticato l’ex fidanzato e Madre Natura. A detta di Teresanna la relazione che sta per nascere non è sincera, ma il frutto di un calcolo, ...

Antonella Mosetti piange da Barbara D’Urso : rivelazione choc su Asia : Barbara d’Urso: Antonella Mosetti rivela il passato choc di Asia Nuccetelli Antonella Mosetti è stata intervistata insieme a sua figlia Asia Nuccetelli da Barbara d’Urso, rivelando anche cose sconcertanti sul passato di Asia e i suoi amori vissuti. L’ex ragazza de Non è la Rai si è addirittura commossa nel rivedere le immagini del matrimonio insieme al padre di Asia, Alessandro Nuccetelli, il quale ha voluto anche mandare un ...

Barbara D’Urso legge la lettera di Riccardino Schicchi a Eva Henger : Riccardino Schicchi scrive alla madre Eva Henger da Barbara d’Urso In seguito allo scandalo scoppiato all’Isola dei Famosi tra Eva Henger e Francesco Monte, tutti hanno ricordato il passato del figlio dell’ex pornostar Riccardino Schicchi. Il giovane ha voluto scrivere una lettera a Barbara d’Urso rivolta alla madre, e la conduttrice napoletana ha letto l’intera dedica in diretta a Domenica Live. Riccardino quando ...

Domenica Live / Anticipazioni e ospiti : il talk show “raddoppia” da Barbara D’Urso (4 febbraio) : Domenica Live, Anticipazioni e ospiti di oggi 4 febbraio: quali saranno i protagonisti che arriveranno nel salotto del dì di festa di Barbara d'Urso? Il talk raddoppia...(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 13:03:00 GMT)

Barbara D’Urso e Pomeriggio 5 criticati da una famosa attrice : Pomeriggio Cinque e Barbara D’Urso accusati: il motivo Qualche giorno fa Barbara D’Urso ha ospitato nel salotto di Pomeriggio 5 la signora della ‘pelliccetta scagnata’. Negli ultimi giorni, virale è diventato sul web il video di Rosanna Magliulo, diventata molto popolare per un filmato diffuso in rete da terze persone. Nel video, la signora di scaglia contro la commessa del negozio di una nota marca di abbigliamento, ...

Anna Valle contro Barbara D’Urso che ospita la ’signora della pelliccetta scagnata’ : «Ma che televisione è questa?» : Anna Valle Quell’ospitata non s’aveva da fare. A dirlo è l’attrice romana Anna Valle, che dal suo profilo Instagram tuona contro Barbara D’Urso e il modo in cui la presentatrice di Canale 5 si sarebbe relazionata con RosAnna Magliulo, la trentaseienne partenopea conosciuta nel web come ‘la signora della pelliccetta scagnata’. Ospite a Pomeriggio Cinque nella puntata trasmessa lo scorso mercoledì, la donna è ...

Pomeriggio 5 : Barbara D’Urso smentisce polemica con Al Bano : Barbara d’Urso e Al Bano ai ferri corti? La smentita a Pomeriggio Cinque Come molti sapranno bene, martedì scorso Al Bano è stato intervistato da Bianca Berlinguer a #CartaBianca. E in questa circostanza, la famosa giornalista Rai ha colto la palla al balzo per fargli qualche domanda inerente alla sua vita personale. Quest’ultimo, visibilmente divertito, ha risposto che simili domande se le sarebbe aspettate da un’altra donna, ...

Loredana Lecciso / La promessa ad Al Bano : “Torno!” Sì - ma… quando? Le rivelazioni di Spy e Barbara d’Urso : Loredana Lecciso torna a Cellino San Marco? La promessa fatta ad Al Bano Carrisi e le novità di Barbara d'Urso durante Pomeriggio 5, pare che la leccese abbia un progetto...(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 17:51:00 GMT)

“Non si lava le parti intime”. Accusa choc della vip ospite di Barbara D’Urso. Trash in tv : quelle parole taglienti rivolte proprio a lui - che hanno lasciato il pubblico a bocca aperta. “Io ci sono andata a letto ed ecco cosa mi è successo…”. Davvero da non credere : Continua a non passare mai inosservata, ogni volta che apre bocca per parlare della propria vita privata o per affrontare le tormentate relazioni del passato, senza mai mandarle a dire. Georgette Polizzi è così, prendere o lasciare, e ogni volta che la stilista si ripresenta dalle parti dello studio di Pomeriggio 5 gli spettatori sanno già di dover drizzare le antenne. La compagna di Davide Tresse ha infatti approfittato dello spazio che ...

“Era il mio sogno - ma la malattia…”. La drammatica confessione di Georgette Polizzi : di nuovo ospite da Barbara D’Urso - la stilista è tornata a parlare di quel male misterioso che aveva incuriosito e preoccupato i fan. Svelando - per la prima volta - quella terribile rinuncia alla quale è stata costretta : Un ritorno che non è certo passato inosservato, quello di Georgette Polizzi di Temptation Island davanti alle telecamere della trasmissione Pomeriggio 5. La stilista è stata ospite del salotto di Barbara d’Urso per parlare, come già era successo in passato, della guerra contro l’ex fidanzato Luca Dorigo, in passato tronista di Uomini e Donne. Nelle passate occasioni, la donna ne aveva approfittato per parlare della vecchia ...

Barbara D’Urso senza parole per la rivelazione di Georgette Polizzi : Pomeriggio 5: Barbara d’Urso sconvolta dalle dichiarazioni di Georgette Polizzi E’ appena finita una nuova puntata di Pomeriggio Cinque. E nella seconda parte del programma Barbara d’Urso ha dato ampio spazio al gossip. Tanti gli ospiti invitati oggi in studio dalla conduttrice a parlare di questo argomento, tra i quali anche Paola Caruso, il direttore del settimanale Novella 2000 Roberto Alessi e Georgette Polizzi. Ed è stata ...

LA SIGNORA DELLA PELLICCETTA/ Video - trash ‘trionfa’ da Caserta a Barbara D’Urso : futuro a L’Isola dei Famosi? : La SIGNORA con la PELLICCETTA "scagnata" sbarca a Pomeriggio 5 da Barbara d'Urso: Video DELLA sfuriata trash in outlet a Caserta e trionfo in diretta tv. futuro pronto all'Isola dei Famosi? (Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 13:38:00 GMT)