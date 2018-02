Baglioni si scusa con gli alpini e canta la loro canzone ' Sul cappello'

Sanremo - gli alpini contro Baglioni : "Chieda scusa" : Piccola polemica al Festival di Sanremo . A sollevarla è l 'Associazione nazionale alpini che non ha digerito un passaggio dell'intervento di Claudio Baglioni in conferenza stampa. Il conduttore di ...

La prima polemica di Sanremo la fanno gli alpini : " Baglioni ci chieda scusa" : Sanremo fa boom di ascolti, ma c'è già la prima polemica . A sollevarla è l'Associazione nazionale alpini che, senza mezzi termini, si scaglia contro il direttore artistico del Festival di Sanremo Claudio Baglioni. Reo, quest'ultimo, di aver detto nella conferenza stampa di presentazionEe: "Non faremo un'adunata di alpini "."Non ci è piaciuta" la frase di Baglioni, "nel contesto in cui e' stata detta, è sembrata ...

Sanremo 2018 - Antonio Ricci ai fan di Claudio Baglioni : “Avete fatto una petizione per farmi chiedere scusa? È lui che deve chiedere scusa all’Italia” : “Non lo reggo da sempre, da quando ero ragazzo. Sono cresciuto nel ‘68, gli anni della protesta, gli anni di Tenco e Paoli, di Guccini e De André… poi arriva questa melensa creatura dalla maglietta fina che canta passerotto non andare via. Baglioni era il cantante preferito dei fascisti, di La Russa e Gasparri. Non lo sopporto. In uno spettacolo dissi anche che gli avrei tirato una molotov. Ora se gli dai fuoco si sparge odore acre di plastica ...