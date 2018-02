Atp Sofia - Seppi al secondo turno : ROMA, 7 FEB - Esordio convincente per Andreas Seppi nel "Garanti Koza Sofia Open", torneo Atp dotato di un montepremi di 501.345 euro in corso sul veloce indoor di Sofia , in Bulgaria. L'azzurro ha ...

Tennis - Atp Sofia 2018 : Andreas Seppi supera in due set Mikhail Youzhny e conquista gli ottavi di finale in Bulgaria : Prosegue il buon momento di Andreas Seppi in questo 2018. Il Tennista altoatesino, reduce dagli ottavi di finale raggiunti agli Australian Open, ha superato il primo turno dell’ATP di Sofia (Bulgaria), sconfiggendo in due set il russo Mikhail Youzhny (n.92 del mondo) con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 13 minuti di partita. Un match ben gestito dall’azzurro che ha saputo giocare meglio dell’avversario i punti decisivi del ...