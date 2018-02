Antonella Clerici ha conosciuto Vittorio Garrone grazie a Evelina Flachi de La prova del

Antonella Clerici/ Vittorio Garrone - "Per lui potrei rallentare il lavoro" : Antonella Clerici è di nuovo felice in amore, grazie al suo nuovo compagno Vittorio Garrone: come dichiarato al settimanale Chi, per lui potrebbe rallentare il lavoro.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 14:30:00 GMT)

Antonella Clerici pronta a cambiare vita? La decisione : La prova del cuoco: Antonella Clerici annuncia un cambiamento Al timone de La prova del cuoco per il diciottesimo anno consecutivo, Antonella Clerici si avvicina a grandi passi a giugno, mese in cui scadrà il suo contratto con la Rai. La fine della stagione 2017/18 potrebbe portare decisioni importanti per la conduttrice di Legnano che, intervistata dal settimanale Chi ha ammesso, che potrebbe decidere di cambiare vita. Non è certo se ...

Elisa Isoardi ringrazia Antonella Clerici : pace fatta? : Antonella Clerici ed Elisa Isoardi hanno fatto pace? La Rai può contare al suo interno diverse quote rosa. Da Milly Carlucci (che dopo il Festival di Sanremo tornerà alla conduzione di Ballando con le stelle) a Eleonora Daniele passando per Francesca Fialdini, Antonella Clerici ed Elisa Isoardi. E allora perché non far condurre il Sanremo 2019 a una di loro? D’altronde è per tutte un sogno nel cassetto (tranne per la Clerici che ...

Festival di Sanremo - Antonella Clerici fregata dalla kermesse : addio alla Moroni per tutta la settimana : Antonella Clerici dovrà fare qualche sacrificio per tutta la durata del Festival di Sanremo. Già dallo scorso lunedì 5 febbraio non potrà essere al suo fianco la maestra della cucina, Anna Moroni. La ...

Domenica In - Mara Venier conduttrice?/ No di Antonella Clerici : “Fantatv”. Per Cristina Parodi un'altra chance : Domenica In, Mara Venier conduttrice? L'ultima indiscrezione dopo il nome di Antonella Clerici al posto delle sorelle Parodi per tentare di risollevera gli ascolti.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 19:15:00 GMT)

Domenica In - prossima edizione : Antonella Clerici dice no : Antonella Clerici non condurrà la nuova edizione di Domenica In Se solo ieri si è diffusa in rete la notizia relativa al probabile approdo (o meglio ritorno, visto l’ha già presentata in passato) di Antonella Clerici alla conduzione di Domenica In, oggi Fanpage.it, dopo aver ascoltato la regina de La prova del cuoco, ha annunciato che lo scettro del pomeriggio Domenicale di Rai1 sembra non interessare più di tanto alla Clerici, ipotizzando ...

DOMENICA IN - MARA VENIER CONDUTTRICE?/ Cristina e Benedetta Parodi via : ancora in lizza con Antonella Clerici : DOMENICA In, MARA VENIER CONDUTTRICE? L'ultima indiscrezione dopo il nome di Antonella Clerici al posto delle sorelle Parodi per tentare di risollevera gli ascolti.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 17:28:00 GMT)

Domenica In Antonella Clerici al posto delle Prodi : Nella prossima stagione Antonella Clerici potrebbe condurre “Domenica In” La conduttrice prenderebbe il posto di Cristina e Benedetta Parodi, conduttrici dell’edizione flop di quest’anno. Voci di corridoio parlano dell’arrivo di Antonella nella prossima stagione del contenitore Domenicale. Per ora la Clerici non ha né confermato né smentito, impegnata con le prove del suo nuovo show in prima serata. Sarebbe un ritorno dopo ...

Domenica In - Mara Venier conduttrice?/ Al posto delle sorelle Parodi : sfuma l’ipotesi Antonella Clerici : Domenica In, Mara Venier conduttrice? L'ultima indiscrezione dopo il nome di Antonella Clerici al posto delle sorelle Parodi per tentare di risollevera gli ascolti.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 15:26:00 GMT)

Rivoluzione a Domenica In : Antonella Clerici prendera` il posto delle sorelle Parodi? : Rivoluzione a Domenica In: Antonella Clerici prendera` il posto delle sorelle Parodi? Dopo il flop degli ascolti registrati ad ogni puntata da Domenica In, la Rai tenta un'altra carta per correre ai ...

Domenica In - flop delle sorelle Parodi/ Antonella Clerici tornerà dopo averlo condotto con la Venier? : Antonella Clerici potrebbe condurre Domenica In nella prossima edizione. La conduttrice prenderebbe il posto di Cristina e Benedetta Parodi, conduttrici dell'edizione flop di quest'anno. (Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 23:15:00 GMT)

Antonella Clerici a Domenica In?/ Flop di Cristina e Benedetta Parodi : la conduttrice pensa a Sanremo Young : Antonella Clerici potrebbe condurre Domenica In nella prossima edizione. La conduttrice prenderebbe il posto di Cristina e Benedetta Parodi, conduttrici dell'edizione Flop di quest'anno. (Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 18:05:00 GMT)

Antonella Clerici A DOMENICA IN?/ Flop di Cristina e Benedetta Parodi : addio a La prova del cuoco di venerdì : ANTONELLA CLERICI potrebbe condurre DOMENICA In nella prossima edizione. La conduttrice prenderebbe il posto di Cristina e Benedetta Parodi, conduttrici dell'edizione Flop di quest'anno. (Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 16:47:00 GMT)

Federico Quaranta prende il posto di Antonella Clerici a La prova del cuoco : La prova del cuoco: Federico Quaranta sostituirà Antonella Clerici Presente anche durante la puntata di oggi de La prova del cuoco, durante la ricetta dolce della cuoca Anna Moroni, è stato il conduttore televisivo e radiofonico Federico Quaranta. Mentre la Moroni cucinava, alla presenza anche della conduttrice Antonella Clerici, il discorso è poi virato sul talent show a carattere musicale Sanremo Young, che vedrà al timone la Clerici, ...