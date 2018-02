Anna Dan | moglie di Gianni Morandi Emozione a Sanremo 2018 ma prima uno scatto!

Ior - Cipriani e Tulli condAnnati dal Tribunale vaticano : L’ex direttore generale dello Ior, Paolo Cipriani, e il suo vice, Massimo Tulli, sono stati condannati dal Tribunale del Vaticano. Il promotore di giustizia aveva preannunciato sabato scorso che era «di imminente pubblicazione» la sentenza relativa a «dirigenti apicali dell’Istituto per le Opere di Religione, citati per mala gestio e conseguenti da...

Crozza-Berlusconi : 'Via i migranti - ma restino i condAnnati per frode fiscale' : La copertina di Maurizio Crozza a Che Fuori Tempo che Fa , in onda lunedì 5 febbraio su Rai1. Le puntate integrali sono visibili su www.raiplay.it .

Ior - Vaticano condAnna Cipriani e Tulli per mala gestione : dovranno risarcire i danni : «Con decisione pubblicata quest’oggi, il Tribunale Civile dello Stato della Città del Vaticano ha riconosciuto due ex Dirigenti di lungo corso dello Ior responsabili di mala gestione». È quanto afferma una nota dell’Istituto opere di religione. «La Corte ha ordinato loro di risarcire lo Ior dei danni emersi. La decisione della Corte è il risultato ...

Insultava le alunne - condAnna prof Padova : ANSA, - VENEZIA, 6 FEB - Avrebbe insultato in continuazione le sue alunne, accanendosi in modo particolare su tre di loro, chiamandole "cagne" o "marciume". Così oggi una ex professoressa di un liceo ...

Iran : respinto ricorso su condAnna morte ricercatore Djalali : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Crozza-Berlusconi : “Via 600mila migranti per pericolo di reati. I condAnnati per frode fiscale invece restino” : “Io sposo la causa di Berlusconi. Quell’uomo lì avrà anche qualche migliaio di milione di difettucci, però ieri, dopo i fatti di Macerata, ha smandibolato una cosa sacrosanta. Ha detto che dobbiamo cacciare da questo Paese 600mila immigrati“. Inizia così, a Che fuori tempo che fa (Rai Uno), l’ironico endorsement di Maurizio Crozza per Silvio Berlusconi, di cui propone una esilarante imitazione L'articolo ...

Anna Dan - MOGLIE DI GIANNI MORANDI/ Gli farà foto anche a Sanremo 2018? : ANNA Dan: la MOGLIE di GIANNI MORANDI è sempre più popolare sui social. In occasione dell'esibizione del marito a Sanremo 2018, seguirà il marito all'Ariston? Sui social nessun indizio...(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 16:15:00 GMT)

Asp Reggio C : dipendenti condAnnati ma ancora nel libro paga : Alcuni erano stati condannati per reati di mafia o comunque interdetti dai pubblici uffici. La denuncia presentata dal direttore generale dell'Azienda sanitaria di Reggio Calabria

La corsa degli "impresentabili" per il parlamento : sono 8 i condAnnati e una trentina gli imputati. Ecco i nomi : nomi ai quali " come scrive oggi Repubblica - la realtà politica italiana non vuole rinunciare nonostante i guai con la giustizia. Senza contare altre decine di indagati eccellenti di cui si è ...

La terza e ultima sentenza per Larry Nassar - ex medico della nazionale USA di ginnastica accusato di molestie - prevede una condAnna da 40 a 125 anni di prigione : La terza e ultima sentenza per Larry Nassar – l’ex medico della nazionale statunitense di ginnastica e dell’Università del Michigan ha molestato sessualmente circa 260 ragazze – prevede una condanna da 40 a 125 anni di prigione. Nassar è stato The post La terza e ultima sentenza per Larry Nassar, ex medico della nazionale USA di ginnastica accusato di molestie, prevede una condanna da 40 a 125 anni di prigione appeared first on Il Post.

Calcio - Serie A 2018 : Lazio-Genoa 1-2. Diego Laxalt in pieno recupero condAnna i biancocelesti : il posticipo della 23a giornata del campionato di Calcio di Serie A regala una sorpresa: il Genoa di Davide Ballardini espugna l’Olimpico di Roma in pieno recupero e batte la Lazio con il punteggio di 1-2. I biancocelesti, alla seconda sconfitta consecutiva, restano comunque terzi a quota 46, mentre i rossoblu si allontanano dalla zona calda salendo in 13a posizione con 24 punti. Dopo un primo tempo a reti inviolate, è Goran Pandev, al ...