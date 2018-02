Alluvioni in Bolivia | il governo decreta lo stato d’emergenza nelle regioni colpite

meteoweb.eu

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) Ildellahato lodi emergenza per calamità naturale in diversi dipartimenti del paese, in conseguenza alleche continuano a colpire la regione nord-orientale dal fine settimana.Secondo la Protezione civile sono state6.129 famiglie. Il Consiglio dei ministri ha approvato lodi emergenza “per aiutare le famiglie che subiscono le inondazioni nei comuni di tutta la“, per garantire “il trasferimento di risorse economiche“, ha spiegato il presidente Evo Morales in conferenza stampa. L'articoloin: illod’emergenzasembra essere il primo su Meteo Web.