Allarme zanzare nei paesi europei

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) A destare l'da parte del centro europeo per il controllo della diffusione delle malattie è la zanzara Aedes Aegypti: questa tipologia di insetto infatti è estremamente pericolosa per l'essere umano in quanto portatrice di malattie quali la febbre gialla o la famigerata Zika. Secondo l'Ecdc la pericolosa zanzara è ormai alle porte deiStando a quanto affermato dall'Edcdc (Centro Europeo per il controllo delle malattie) questa particolare specie di zanzara è presente in maniera stanziale da oltre dieci anni nelle zone del Mar Nero e sulla costa Turca; l'allerta da parte dell'ente europeo è scattata poiché nel 2017 tracce dell'aedes aegypti sono state rinvenute in Egitto e nelle Canarie. Il pericolo è quello di una potenziale diffusione della specie in aree geografiche ai margini dell'Europa che potrebbe, qualora non vengano prese adeguate misure di prevenzione, ...