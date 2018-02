ALICE CAIOLI Video | Specchi rotti | prima per la giuria Demoscopica Sanremo

Sanremo al via la seconda serata - Hunziker versione Biancaneve - ALICE CAIOLI è in testa alle nuove proposte - DIRETTA : Televoto aperto per i 10 big in gara Dopo la gara delle nuove proposte passiamo a quella dei campioni. Dieci i Big in gara che ripropongono la loro canzone questo il peso delle varie...

Video di Specchi Rotti di ALICE CAIOLI al Festival di Sanremo 2018 - in gara tra le Nuove Proposte con un brano dedicato ai genitori : Alice Caioli al Festival di Sanremo 2018 si è esibita nel corso della seconda serata della kermesse mercoledì 7 febbraio, durante la gara delle Nuove Proposte. Sul palco dell'Ariston, la giovane siciliana ha cantato il brano Specchi Rotti, una forte ballad melodica dall'impronta autobiografica. La canzone racconta il rapporto genitori-figli, che spesso purtroppo viene a mancare, e sottolinea l'importanza delle figure materna e paterna per la ...

Sanremo 2018 ALICE CAIOLI Specchi Rotti : testo e audio : Sanremo 2018 Alice Caioli. La cantante sarà in gara nelle Nuove Proposte al 68° Festival della Canzone Italiana con il brano Specchi Rotti. Ecco di seguito audio, video ufficiale, testo e autori della canzone. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo Sanremo 2018 Alice Caioli Specchi Rotti Alice Caioli ha conquistato di diritto un posto nella sezione giovani del Festival vincendo l’edizione 2017 di Area Sanremo. La cantautrice siciliana si ...

Video e testo di Specchi rotti di ALICE CAIOLI a Sanremo 2018 - un brano autobiografico dedicato al rapporto con i genitori : Specchi rotti di Alice Caioli è una delle canzoni che sentiremo a partire dalle prossime ore dal Teatro Ariston di Sanremo. Vincitrice del concorso Area Sanremo insieme a Leonardo Monteiro, Alice Caioli partecipa alla gara delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2018. La sfida delle Nuove Proposte partirà domani mercoledì 7 febbraio con i primi quattro cantanti, e proseguirà giovedì con la presentazione di altri 4 giovani. Il brano ...

Sanremo 2018 - ALICE CAIOLI e i suoi "Specchi rotti" : "Così la musica mi ha salvata" : Tra le otto Nuove Proposte di Sanremo 2018 c'è anche Alice Caioli. Classe 1995, Alice viene da Acquedolci, un paesino sul mare di 6mila abitanti in provincia di Messina. E' in gara con "Specchi rotti", una...

Una messinese al Festival di Sanremo : ecco chi è ALICE Caioli : Inizia ad appassionarsi al mondo della musica all'età di 12 anni a seguito del divorzio dei genitori. Attraversa un'infanzia difficile ma fortunatamente l'amore per la musica la aiuta nelle scelte di ...