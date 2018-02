Alessandra Pierelli ed Eleonora Perdon insieme al supermercato

people24.myblog

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) “Gli stendini c’entrano… devi avere fiducia”. EccoedPedron alle prese con la spesa. La prima sceglie la carne, la seconda fa la fila alla cassa con il carrello stracolmo e tra un Instagram Stories e l’altro ci si arrabbia per far stare tutto in auto. Le due hanno esagerato con le compere e l’utilitaria risulta troppo carica: riusciranno a farci stare anche gli stendini? Le due amiche vivono a Monte Carlo e in una fredda mattina nel principato di Monaco decidono di filmarsi a vicenda durante lo shopping da casalinghe disperate. Laindugia davanti al banco della macelleria, mentre la Pedron imbronciata chatta sullo smartphone per ingannare il tempo mentre è in fila alla cassa. Poi caricano le buste e lottano con i sacchetti per far entrare tutto in auto.