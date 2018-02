Al Cip il premio ' Orgoglio italiano'

Ancora un premio extra Vodafone Happy con i punti sorriso anche se con scadenza anti Cip ata - ecco quale : Il programma fedeltà Vodafone Happy si rinnova Ancora una volta in questi giorni con i premi messi a disposizione degli utenti. Dopo aver allungato la scadenza dei punti sorriso al prossimo 12 marzo e aver aumentato il carnet di regali tra cui scegliere, così come diminuito il "costo" di alcune offerte Giga da richiedere, ecco arrivato il momento di un ulteriore dono messo a disposizione di tutti nella categoria Accessori dell'iniziativa pensata ...

Premio letterario Verbania For Women. Ancora due settimane per parteCipare : termine per le iscrizioni sabato 10 febbraio 2018 : Per iscriversi e per tutte le informazioni https://goo.gl/FwYFD6 Il Premio, alla terza edizione e realizzato con la collaborazione dell'associazione "Apevco", è dedicato al mondo femminile, con il ...