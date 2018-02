Accordo di coalizione in Germania : Merkel affida Finanze ed Esteri alla Spd - Interno alla Csu : La Cdu mantiene Economia e Difesa, mentre dopo la sua battaglia per una politica sui migranti più rigida sarà Horst Seehofer della Csu il ministro dell'Interno. Ora i circa 450.000 iscritti all'Spd ...

