Abusivismo di necessità - la proposta di Berlusconi : ?Possibile una sanatoria : "C'è la possibilità di una sanatoria edilizia per i casi di Abusivismo di necessità, dico 'sì' solo se si restringe con il massimo rigore il concetto di necessità". Ai microfoni di Radio24 Silvio Berlusconi mette sul tavolo alcune proposte per rilanciare l'edilizia in Italia. Un settore che è stato severamente colpito dalla crisi economica e dalle imposte messe dall'ex premier Mario Monti. "Per ...