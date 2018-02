Abusivismo di necessità | la proposta di Berlusconi | ​Possibile una sanatoria

ilgiornale

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) "C'è la possibilità di unaedilizia per i casi didi, dico 'sì' solo se si restringe con il massimo rigore il concetto di". Ai microfoni di Radio24 Silviomette sul tavolo alcune proposte per rilanciare l'edilizia in Italia. Un settore che è stato severamente colpito dalla crisi economica e dalle imposte messe dall'ex premier Mario Monti. "Per questo - spiega il Cavaliere - ora bisogna cambiare regole".Oggi il settore dell'edilizia risente ancora della crisi degli anni passati e delle politiche (sbagliate) adottate dai governi precedenti. "Le imposte introdotte dal governo Monti - ha spiegato- hanno fatto perdere 550mila posti al mondo dell'edilizia". Il concetto alla base dellaè la. Solo così il sistema Italia potrà ...