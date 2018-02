A Macerata fra capri espiatori | vittime e carnefici

Maltempo Macerata - frana su Ponti-Canepina : ripristinata la viabilità : La strada comunale di Camerino Ponti-Canepina e’ stata chiusa al traffico ieri pomeriggio per uno smottamento determinato dalla piogge nei pressi di Piegusciano, proprio nel tratto in cui si stanno effettuando i lavori per la realizzazione dell’area in cui dovrebbero essere posizionate le Sae. Disagi si sono registrati per gli abitanti delle frazioni di Piegusciano, Sabbieta, Tuseggia e Valle Vegenana, che hanno avuto ...