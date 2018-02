A luglio arriverà Vizeu dal Flamengo

Calciomercato - colpo Bayern Monaco : preso Goretzka - arriverà a luglio a zero : La telenovela legata a Leon Goretzka è finalmente giunta ad una conclusione. Il Bayern Monaco ha raggiunto un accordo con il giocatore che a luglio lascerà lo Schalke 04 e si trasferirà in Baviera a costo zero. Ad annunciarlo è stato lo stesso ds dello Schlake, Christian Heidel: “Ci ha informato a inizio settimana e Karl Heinz Rummenigge ci ha poi riferito del superamento delle visite mediche da parte del ragazzo. Abbiamo fatto tutto il ...