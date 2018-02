14 canzoni di Claudio Baglioni | ovviamente d’amore

Al Centro è la raccolta di Claudio Baglioni dopo Sanremo 2018 - 50 canzoni per 50 anni di carriera (tracklist) : Si intitola Al Centro ed è la raccolta di Claudio Baglioni attesa per il prossimo 23 febbraio. In occasione dei suoi 50 anni di carriera, l'artista pubblica una raccolta speciale con 50 canzoni che celebrano i suoi successi. Direttore artistico del Festival di Sanremo 2018, Claudio Baglioni condurrà la kermesse canora per 5 serate accompagnato sul palco da Pierfrancesco Favino e da Michelle Hunziker. Cancellando le eliminazioni, quest'anno il ...

Sanremo 2018 - Claudio Baglioni : "Le mie canzoni come domande". Eccole in anteprima : E prendimi la mano, scappiamo via lontano in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia. E non capire niente, a parte che l'amore può salvare". La favola (d'attesa, sirene e mare) è nelle mani ...