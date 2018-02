Windows Phone | la polizia di New York comincia a sostituire 600 Lumia al giorno con iPhone

Come installare Windows RT sui Lumia grazie a Windows Phone Internals : Come abbiamo visto in un precedente articolo, grazie al tool Windows Phone Internals, alcuni sviluppatori sono riusciti a scaricare e installare Windows RT sui dispositivi Lumia. Con il passare dei giorni, l’utente Twitter Ben ha comunicato l’evolversi della situazione riuscendo non solo a installare Windows RT ma anche ad attivare il touchscreen, la connessione ad Internet e ad installare le app dal Microsoft Store. Oggi, ...

Surface Phone in arrivo con il sistema operativo Windows Polaris : 2 Febbraio 2018 - Microsoft sembrerebbe essere sempre più vicina al ritorno nel mondo degli smartPhone . Dopo il fallimento di Windows Phone, l'azienda di Redmond sembrerebbe essere pronta a lanciare un nuovo smartPhone: il Surface Phone . Ma dalle indiscrezioni degli ultimi mesi,...

Launcher 10 trasforma il dispositivo Android in Windows Phone : Launcher 10 è un'applicazione che permette di personalizzare il look dello smartPhone con lo stile dei dispositivi Windows Mobile. L'effetto è subito riconoscibile dalle classiche tile delle app con i badge a indicare il numero di chiamate e messaggi da leggere, con la possibilità di aggiungere widget e visualizzare la lista con tutte le app installate. L'articolo Launcher 10 trasforma il dispositivo Android in Windows Phone è stato pubblicato ...

Windows Central conferma le indiscrezioni di Surface Phone Italia : Uno dei nostri articoli più commentati, letti e apprezzati a livello nazionale ma soprattutto internazionale è stato quello relativo a Windows Core OS, nel quale abbiamo fornito dei dettagli inediti. A distanza di circa tre mesi, i colleghi di Windows Central, dopo aver ascoltato la loro fonte interna, hanno confermato la nostra indiscrezione che sicuramente diventa adesso ancora più attendibile. Windows Central è, per chi non lo sapesse, la ...

Surface Phone : come potrebbe essere CShell con Fuent Design - il sogno dei fan Windows 10 Mobile : Windows 10 Mobile è stato ormai abbandonato ma verrà presto sostituito da Windows Core OS che, grazie a CShell, sarà un sistema operativo completamente adattabile. Per questo motivo, come evidenziato in altre varie occasioni, l’interfaccia del futuro Surface Phone varierà in base alla sua modalità di utilizzo: quando è aperto un solo display la UI è quella da smartPhone, quando sono aperti tutti e due display è da tablet, mentre quando lo ...

Hacker installa Windows PE su uno Xiaomi Mi 4 utilizzando Windows Phone Internals : Dopo l’uscita di Windows Phone Internals, il tool non ufficiale che consente di aggirare il secureboot di Windows 10 Mobile, si sono sicuramente moltiplicati i casi di Hacking dei Lumia, dove alcuni sono riusciti addirittura a caricare Windows RT. Oggi invece si va oltre i semplici Lumia, in quanto un utente è riuscito a installare completamente Windows PE in uno Xiaomi Mi 4. Windows PE Preinstalled Environment è, per chi non lo sapesse, ...

Telegram Messenger si aggiorna per Windows Phone e Windows 10 Mobile : L’applicazione ufficiale di Telegram Messenger si è aggiornata in queste ore su Windows Phone e Windows 10 Mobile con alcune novità che potrebbero interessarvi. La nuova versione, numerata 2.9.0.0, è accompagnata dal seguente changelog: Scorri a sinistra su qualsiasi messaggio. Migliorata la visualizzazione dei media. Aggiunto il supporto per gli album nelle chat segrete. Aggiunto il pieno supporto per MTProto 2.0. Link al ...

Windows Phone : quote di mercato prossime allo 0% secondo Kantar : ... di conseguenza, non sorprende che la piattaforma continui a perdere quote in ogni singolo mercato del mondo. Le statistiche fornite da Kantar per il periodo di tre mesi terminato a novembre 2017 ...

WhatsApp si aggiorna su Windows Phone e Windows 10 Mobile - in arrivo gli sticker : Oggi WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la loro app beta disponibile per Windows Phone e Windows 10 Mobile, portando la versione alla numero 2.18.2. Questo aggiornamento non ha modifiche visibili ma i colleghi e leaker di WABetaInfo sono riusciti a trovare una funzionalità nascosta molto interessante. sticker Oltre alle emoji e alle GIF, il team di Mark Zuckerberg sta lavorando per introdurre nel menu delle singole chat anche ...

Satya Nadella e le 3 figuracce su Windows Phone - Microsoft Band e Groove Musica [Video] : Nel lontano 2015, Satya Nadella, il CEO di Microsoft e successore di Steve Ballmer, venne intervistato da una giornalista di ABC News. Partiamo dal fatto che Microsoft si può amarla e odiarla allo stesso tempo; amarla per i dispositivi Surface, HoloLens e Windows 10 e odiarla per la brutta fine che sta facendo il settore mobile, anche se nel 2018 0 2019 assisteremo presumibilmente a una sua rinascita. Ad ogni modo, è evidente che alcune mosse ...

WhatsApp non funziona su BlackBerry OS - 10 e Windows Phone 8.0 da oggi 1 gennaio : attivazione su nuovo telefono e salvataggio chat : Il 1 gennaio 2018 è arrivato e come promesso WhatsApp non funziona più su smartPhone BlackBerry OS, 10 e Windows Phone 8.0. Cosa devono fare ora tutti gli utenti rimasti a secco dell'applicazione di messaggistica così utilizzata? Magari in occasione delle feste sarà pure arrivato sotto l'albero un nuovo device, questo si supportato e dunque sarà fondamentale procedere all'attivazione dell'app su quest'ultimo device, non senza prima magari ...

Niente più WhatsApp su BlackBerry e Windows Phone : (Photo illustration by Justin Sullivan/Getty Images) WhatsApp ha le ore contate sulle vecchie versioni di Windows Phone (dalla 8.0 in giù) e sugli ormai obsoleti BlackBerry OS e BlackBerry 10. Lo ricorda la pagina delle faq del sistema di messaggistica istantanea, sulla quale è scritto chiaro e tondo che i telefoni dotati del software appena citato rimarranno chiusi fuori dall’accesso alla piattaforma a partire dal 1 gennaio 2018. ...

Con l’anno nuovo WhatsApp dice addio a BlackBerry 10 e Windows Phone 8 : Cattive notizie per gli utenti WhatsApp rimasti affezionati ai loro vecchi smartPhone BlackBerry e Windows: come ricorda la pagina web dedicata al supporto tecnico per la piattaforma di messaggistica, a partire dall’anno prossimo i dispositivi dotati delle versioni meno recenti di Windows Phone e dei sistemi operativi BlackBerry OS e BlackBerry 10...

Come WhatsApp non funzionerà più dopo il 31 gennaio su questi smartphone : BlackBerry OS - 10 e Windows Phone 8.0 : Ma davvero WhatsApp non funzionerà più su alcuni smartPhone dopo il 31 dicembre? Si parla di mancato supporto negli aggiornamento o stop totale all'utilizzo dell'applicazione di messaggistica per i device con BlackBerry OS, BlackBerry 10 e Windows Phone 8.0 e firmware precedenti? A pochi giorni dalla data fatidica di scadenza, è necessario fare ancora una volta il punto della situazione, grazie anche alle ultime dichiarazioni del CEO di WhatsApp ...