Wikileaks | Assange avverte | Account italiani sono finti

Wikileaks - salute Assange in pericolo : 04.34 La salute fisica e mentale di Julian Assange è in 'pericolo' a causa della sua lunga permanenza nell'Ambasciata ecuadoriana a Londra: il cofondatore di Wikileaks dovrebbe essere trasferito in ospedale. Ne sono convinti due medici, Sondra Crosby e Brock Chisholm, che lo hanno visitato per 20 ore nell'arco di tre giorni lo scorso ottobre. I medici, pur non entrando nei dettagli, hanno spiegato la loro opinione in un articolo sul quotidiano ...

L'Ecuador ha dato la cittadinanza a Julian Assange - fondatore di Wikileaks : L'Ecuador ha dato la cittadinanza a Julian Assange, fondatore di Wikileaks che vive nell'ambasciata ecuadoriana a Londra da più di cinque anni. Assange si rifugiò nell'ambasciata nel 2012 per sfuggire a un mandato d'arresto in Svezia per stupro: da allora la Svezia