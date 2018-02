WESTWORLD - Nuovo trailer della seconda stagione e data di uscita!

Nuovo stop alle riprese di WESTWORLD 2 tra infortuni e incendi : slitterà la messa in onda? : Non c'è pace per le serie tv che continuano a girare in California e anche questa volta è arrivato un Nuovo stop alle riprese di Westworld 2. I fan della serie ideata da Jonathan Nolan e Lisa Joy per la HBO e basata sul film Il mondo dei robot continuano a temere il peggio per la messa in onda della seconda ragione e, alla luce delle ultime novità, non hanno poi tutti i torti. Il Nuovo stop alle riprese di Westworld 2 arriva nuovamente per ...