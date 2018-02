Volley | calendari affollati e giocatori infortunati La proposta dall’Italia | “Un mese di

Volley : Lega Femminile e FIVB si incontrano per calendari e transfer : LOSANNA , SVIZZERA, - Giornata importante per il movimento Femminile italiano. Il Presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile Mauro Fabris , accompagnato dal Direttore Generale Piero Rebaudengo, ...

"Calendario folle - così il Volley finirà per farsi male da solo" : Da domani la Final Four di Coppa Italia, il ct azzurro lancia l'allarme in vista dei Mondiali in casa: 'Ma ritroverò Zaytsev e Juantorena' Le solite quattro big a contendersi la Coppa Italia. Eccolo, ...

Volley - Coppa Italia 2018 – Final Four : calendario - programma - orari e tv. Civitanova-Modena e Perugia-Trento (27-28 gennaio) : Nel weekend del 27-28 gennaio si disputerà la Final Four della Coppa Italia 2018 di Volley maschile. Si preannuncia grande spettacolo al PalaFlorio di Bari dove quattro squadre si contenderanno l’ambito trofeo, il secondo della stagione dopo la SuperCoppa assegnata a inizio ottobre. Le quattro formazioni sono quelle che occupano le prime quattro posizioni della SuperLega a metà del girone di ritorno, si sono qualificate ...

Volley - Mondiali 2018 – Calendario - date - programma e orari : tutte le partite - spettacolo tra Italia e Bulgaria : È stato svelato il Calendario della prima fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno tra Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre. Le 24 Nazionali partecipanti hanno così conosciuto le date e gli orari delle proprie partite del primo turno: 4 gironi da 6 squadre ciascuno (a Firenze e a Bari in Italia ma con match d’apertura a Roma, a Varna e a Ruse in Bulgaria), le prime quattro si qualificheranno alla seconda fase portandosi ...

Volley - Mondiali 2018 – Il calendario dell’Italia : tutte le partite degli azzurri. Date - programma - orari. Esordio col Giappone : Finalmente è stato svelato il calendario delle partite dell’Italia ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si svolgeranno proprio nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. La nostra Nazionale è stata inserita nella Pool A e comincerà la propria avventura al Foro Italico di Roma affrontando il Giappone in un incontro inaugurale che si preannuncia davvero imperdibile e appassionante. I ragazzi di Chicco Blengini si trasferiranno poi a Firenze: ...

Volley femminile - tutte le partite dell’Italia nel 2018 : tra Mondiali e la nuova Nations League. Calendario - date - programma : Il 2018 sarà un anno decisamente ricco per la Nazionale femminile di Volley maschile. Le azzurre vorranno infatti essere assoluti protagonisti ai Mondiali in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. Prima della rassegna iridata, obiettivo assolutamente da non fallire, ci sarà però anche la nuova Nations League che da quest’anno sostituisce il vecchio Grand Prix: in programma addirittura 5 “weekend” di gara (ATTENZIONE: si gioca ...

Volley - Mondiali 2018 – L’Italia esordirà contro il Giappone a Roma! I primi dettagli sul calendario : data - programma - orari : L’Italia esordirà contro il Giappone ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Gli azzurri affronteranno i nipponici al Foro Italico di Roma nella giornata di domenica 9 settembre. Questa è la prima conferma che arriva dalla FIVB sul calendario della prossima rassegna iridata che nella sua completezza deve essere ancora redatto. Dunque è stata la scelta la formazione del Sol Levante per il match d’apertura del Mondiale (a Varna si ...

Volley - Calendario 2018 : tutte le date e gli eventi di una super stagione! Mondiali in Italia - la nuova Nations League - campionati e coppe : Si preannuncia un 2018 davvero spettacolare e intenso per il Volley: la stagione che incomincia oggi ci farà davvero divertire, è ricchissima di grandi eventi assolutamente spettacolari e imperdibile, tutti gli appassionati avranno modo di godersi della grande pallavolo per dodici mesi. L’anno appena incominciato culminerà naturalmente con i Mondiali: quelli maschili si disputeranno tra Italia e Bulgaria dall’8 al 30 settembre, ...

Volley femminile - Serie A1 2017-2018 – Si gioca a Santo Stefano! 12^ giornata : calendario - programma - orari e tv (26 dicembre) : La Serie A1 di Volley femminile scenderà in campo a Santo Stefano per disputare la dodicesima giornata, la prima del girone di ritorno. La pallavolo non si ferma per le feste, spettacolo assicurato nei sei palazzetti che ospiteranno le partire di questo martedì 26 dicembre. Riflettori puntati sul PalaYamamay dove Busto Arsizio affronterà Novara nel big match, Conegliano proverà ad approfittare di questo incrocio cercando la vittoria su ...

Volley - SuperLega 2017-2018 – Si gioca a Santo Stefano! 13^ giornata : calendario - programma - orari e tv (26 dicembre) : La SuperLega non si ferma per le feste, il massimo campionato italiano di Volley maschile scenderà in campo a Santo Stefano: si preannuncia un martedì 26 dicembre davvero ricco di emozioni con la tredicesima giornata, l’ultima del girone d’andata. Spettacolo annunciato sui sette campi, in palio anche il primo posto e l’annesso titolo platonico di Campione d’Inverno: Civitanova capolista cercherà di conservare il punto di ...