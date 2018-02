Visite fiscali 2018 - quando e come : Inps alla ricerca dei finti malati : Dal 13 gennaio 2018 è entrato in vigore il decreto sulle Visite fiscali, che stabilisce nuove procedure per l’accertamento da parte dell’Inps delle assenze per malattia dei lavoratori del pubblico impiego. Lo scopo è stanare i finti malati, grazie all’utilizzo del software Savio. Si tratta di un algoritmo che indica dove e come procedere alle […] L'articolo Visite fiscali 2018, quando e come: Inps alla ricerca dei finti ...

Visite fiscali - novità 2018 : pubblicato il regolamento : Il cosiddetto decreto Madia sulle novità riguardanti le Visite fiscali, prevede l’emanazione di un apposito decreto ministeriale finalizzato: ad armonizzazione la disciplina dei settori pubblico e privato in materia di fasce orarie di reperibilità, a definire le modalità per lo svolgimento delle Visite mediche di controllo (VMC) e per l’accertamento, anche con cadenza sistematica e […] L'articolo Visite fiscali, novità 2018: ...

Riforma Visite fiscali 2018 - permessi L104/92 : ecco cosa cambia e quali i rischi Video : Questo 2018 inizia con la Riforma delle visite fiscali e dei #permessi legge 104/92. Il Governo ha infatti introdotto delle novita' relative ai lavoratori del settore pubblico che incidono sul settore delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze per malattia. Vediamo cosa è cambiato dal 13 gennaio 2018 quindi e quali sono i rischi per chi non si fa trovare a casa o si finge malato. Ricordiamo anche che tali novita' non riguarderanno ...

Statali - stretta Visite fiscali : cosa cambia da oggi 13 gennaio 2018 Video : E' stretta da oggi, 13 gennaio 2018, sugli #Statali per le #visite fiscali, modificate con la riforma della Pubblica amministrazione di Marianna Madia. I controlli potranno essere effettuati anche a ripetizione e perfino nei giorni vicini al weekend oppure prossimi alle festivita'. In più, i medici del Polo unico dell'Inps, istituito dallo scorso settembre, saranno incentivati ad effettuare il maggior numero di accertamenti nelle zone meno ...

Pubblica Amministrazione - al via le nuove regole per le Visite fiscali : Per i dipendenti pubblici il medico può effettuare controlli più volte nello stesso giorno. Le fasce orarie di reperibilità non cambiano. Restano di sette ore per i dipendenti pubblici e di quattro ore per quelli privati

Visite fiscali : 'Statali penalizzati' : TRENTO. Sono in vigore da oggi le nuove norme in materia di Visite fiscali, ma in regione riguardano solo i dipendenti statali, 1400 persone, non i dipendenti pubblici. Per questa categoria resta ...

Statali - pugno duro sulle Visite fiscali : il medico a casa anche due volte al giorno : Ci sono anche incentivi economici ai medici che effettuano accertamenti nelle zone d'Italia meno battute.

Statali - da oggi pugno duro sulle Visite fiscali : il medico a casa anche due volte al giorno : Statali, da oggi pugno duro sulle visite fiscali: il medico a casa anche due volte al giorno Entra in vigore il decreto numero 206/2017 che prevede, tra l’altro, controlli ripetuti anche nei festivi per i dipendenti Statali in malattia. Ci sono anche incentivi economici ai medici che effettuano accertamenti nelle zone d’Italia meno battute Continua […] L'articolo Statali, da oggi pugno duro sulle visite fiscali: il medico a ...

Visite fiscali - è legge : visite reiterate e incentivi ai medici Inps per i controlli : Ritorniamo a parlare nuovamente di visite fiscali. A distanza di poche settimane dalla pubblicazione di un nostro articolo riguardante il decreto 206/2017, oggi ritorniamo a parlare di questo tema. Quel decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 dicembre, diventa finalmente legge. In questo articolo vorremmo soffermarci su alcuni aspetti che riguardano più specificatamente i […] L'articolo visite fiscali, è legge: visite ...

Statali - da oggi pugno duro sulle Visite fiscali : il medico a casa anche due volte al giorno : Entra in vigore il decreto numero 206/2017 che prevede, tra l'altro, controlli ripetuti anche nei festivi per i dipendenti Statali in malattia. Ci sono anche incentivi economici ai medici che effettuano accertamenti nelle zone d'Italia meno battute

Statali - pugno duro sulle Visite fiscali : il medico a casa anche due volte al giorno : Continua la lotta del governo agli assenteisti, soprattutto ai furbetti del weekend: da oggi le visite fiscali per gli Statali in malattia potranno essere anche ripetute più volte ed eseguite in ...

Statali - stretta sulle Visite fiscali : più di una - anche nei weekend : visite fiscali con controlli a ripetizione, soprattutto a ridosso del fine settimana o in prossimità delle feste. Incentivi economici ai medici per spingerli a effettuare più accertamenti nelle zone d'...

Visite fiscali - ecco cosa cambia : Visite fiscali, si cambia. Da oggi entra in vigore il decreto Madia - pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 'Serie Generale' n. 302 del 29 dicembre - che riguarda i dipendenti pubblici. Il provvedimento ...

Visite fiscali - ecco cosa cambia : Roma, 13 gen. (AdnKronos) - Visite fiscali, si cambia. Da oggi entra in vigore il decreto Madia - pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 'Serie Generale' n. 302 del 29 dicembre - che riguarda i dipendenti ...